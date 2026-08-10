شکایت عراق از آمریکا و عربستان به شورای امنیت

دولت عراق در واکنش به حملات هوایی مشترک آمریکا و عربستان به مواضع حشد الشعبی، ضمن اعلام بی‌اطلاعی از این تجاوز، وزارت امور خارجه را مأمور تنظیم و تحویل شکایت به شورای امنیت سازمان ملل کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق اعلام کرد: دولت هیچ‌گونه آگاهی یا اطلاعی از بمباران مواضع حشد الشعبی توسط عربستان و آمریکا نداشته است. به نقل از خبرگزاری رسمی عراق (واع)، العبودی گفت: نخست‌وزیر، وزارت امور خارجه را مأمور کرد تا در اعتراض به این اقدام، یادداشت شکایتی درباره بمباران مواضع حشد الشعبی به شورای امنیت سازمان ملل متحد تقدیم کند. وی افزود: نخست‌وزیر مجدداً دعوتی برای سفر به عربستان دریافت کرده است، اما هنوز زمانی برای آن تعیین نشده و این موضوع در حال بررسی با وزارت امور خارجه است. حیدر العبودی عنوان داشت: گفت‌و‌گو‌ها برای رفع موانع موجود در پرونده «انحصار سلاح در دست دولت» ادامه دارد و دولت طبق جدول زمانی تعیین‌شده تا پایان سپتامبر، در مسیر اعمال انحصار قدرت در دست خود، مصمم و در حال حرکت است.