صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

بیانیه حشدالشعبی عراق و حمایت از فالح الفیاض

سازمان حشد شعبی عراق اتهامات مطرح‌شده علیه رئیس این سازمان را افترا خواند و با تأکید بر اینکه دستورات هوشیاری و آماده‌باش پیش از حمله صادر شده بود، از پیگیری قانونی علیه شایعه‌سازان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۸۹۵۶
| |
3335 بازدید
حشدالشعبی

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ سازمان حشد شعبی عراق اتهامات مطرح‌شده علیه رئیس این سازمان را افترا خواند و با تأکید بر اینکه دستورات هوشیاری و آماده‌باش پیش از حمله صادر شده بود، از پیگیری قانونی علیه شایعه‌سازان خبر داد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
حشدالشعبی عراق شایعه سازان
بازخوانی تاریخ/ آخرین امپراتور مغول در قاب دوربین!
طوفانی که هنوز نباریده؛ رویارویی خاموش میان آنکارا و تل‌آویو
ترامپ نمی‌تواند در جنگ با ایران پیروز شود/ تمرکز روی جنگ اوکراین باشد که امکان پیروزی است
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آغاز خروج نظامیان آمریکا از یک پایگاه در اربیل
چرا AFC با میزبانی استقلال در بصره مخالفت کرد؟
ماموریت محرمانه رئیس اطلاعات سعودی در عراق
درخواست هادی العامری از رهبران مقاومت اسلامی عراق
مالکی: یمن، سوریه و عراق یک جبهه است
افشای پروژه آغاز اغتشاش در ایران از طریق کشورهای همسایه
وب گردی
پرشین هتل
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!  (۱۲۲ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۱۰۹ نظر)
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!  (۹۳ نظر)
آقای خرازی! از کجا این همه خبر محرمانه دارید؟ / انسجام را قربانی نکنید  (۸۴ نظر)
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!  (۸۳ نظر)
۴ متهم قتل «حمیدرضا رجب‌زاده» دستگیر شدند  (۸۰ نظر)
حمله شدید آقای خواننده به فردوسی‌پور: زالوصفت!  (۷۹ نظر)
مبالغی که مردم را شوکه کرد؛ جهش عجیب قبض آب از کجا آمد؟  (۷۰ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۶۶ نظر)
حذف ارز دارو یعنی «سال کشتار بیماران» / نظام سلامت با بحران جدی روبه‌رو می‌شود  (۵۹ نظر)
فرمان اردوکشی به تهران و شورش برای ساقط کردن دولت پزشکیان!  (۵۹ نظر)
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند  (۵۶ نظر)
یوسف پزشکیان؛ دستیار رسانه‌ای رئیس‌جمهور یا تولیدکننده سیگنال‌های پرهزینه؟ / هر حرفی را نمی‌شود «نظر شخصی» دانست  (۵۵ نظر)
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست  (۵۵ نظر)
تأیید ربایش و قتل حمیدرضا رجب‌زاده  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005pKW
tabnak.ir/005pKW