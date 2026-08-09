بیانیه حشدالشعبی عراق و حمایت از فالح الفیاض

سازمان حشد شعبی عراق اتهامات مطرح‌شده علیه رئیس این سازمان را افترا خواند و با تأکید بر اینکه دستورات هوشیاری و آماده‌باش پیش از حمله صادر شده بود، از پیگیری قانونی علیه شایعه‌سازان خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ سازمان حشد شعبی عراق اتهامات مطرح‌شده علیه رئیس این سازمان را افترا خواند و با تأکید بر اینکه دستورات هوشیاری و آماده‌باش پیش از حمله صادر شده بود، از پیگیری قانونی علیه شایعه‌سازان خبر داد.