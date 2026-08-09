بیانیه حشدالشعبی عراق و حمایت از فالح الفیاض
سازمان حشد شعبی عراق اتهامات مطرحشده علیه رئیس این سازمان را افترا خواند و با تأکید بر اینکه دستورات هوشیاری و آمادهباش پیش از حمله صادر شده بود، از پیگیری قانونی علیه شایعهسازان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۸۹۵۶| |
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به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ سازمان حشد شعبی عراق اتهامات مطرحشده علیه رئیس این سازمان را افترا خواند و با تأکید بر اینکه دستورات هوشیاری و آمادهباش پیش از حمله صادر شده بود، از پیگیری قانونی علیه شایعهسازان خبر داد.
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