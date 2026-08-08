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پیام قالیباف به مناسبت روز خبرنگار

قالیباف: خبرنگاران رزمندگانی هستند که سنگرشان آگاهی و سلاح‌شان حقیقت است.
کد خبر: ۱۳۸۸۷۱۲
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قالیباف

 

به گزارش تابناک؛ محمدباقر قالیباف پیام رئیس‌مجلس به‌مناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار در پیامی نوشت: سرنوشت ملت‌ها علاوه‌بر آنکه در میدان آتش رقم بخورد، در میدان روایت تعیین می‌شود و میدان‌های نبرد تنها بر خاک و دریا و آسمان شکل نمی‌گیرند.

صهیونیسم و استکبار جهانی تنها شهر‌ها را بمباران نمی‌کنند، آنها حقیقت را هدف قرار داده و اعتماد ملت‌ها را نشانه گرفته‌اند و اگر روزی با گلوله به جنگ تمدن‌ها می‌رفتند، اکنون با خبر، تصویر، شایعه و تحریف به میدان آمده‌اند.

در چنین جهانی، خبرنگاران تنها مخابره‌کنندۀ اخبار نیستند؛ رزمندگانی هستند که سنگرشان آگاهی، سلاح‌شان حقیقت و مأموریت‌شان دفاع از امنیت روانی، هویت ملی و اقتدار فرهنگی یک ملت است.

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محمدباقر قالیباف روز خبرنگار سلاح شایعه تحریف رزمندگان
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tabnak.ir/005pGa
tabnak.ir/005pGa