وجود فسفر در بمباران لامرد تأیید شد
به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ شاهین آخوندزاده معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت در نشست خبری سی و دومین جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی که امروز شنبه ۱۷ مردادماه در محل ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، با اشاره به تفاوت دانشگاههای علوم پزشکی با دانشگاههای آکادمیک گفت: تفاوتی که ما با وزارتخانههای دیگر آکادمیک داریم، این است که ما وسط جنگ هم میتوانیم تحقیق کنیم.
وی توضیح داد: وقتی بیمارستان آموزشی ما با تعداد زیادی مصدوم و مجروح ناشی از جنگ مواجه است، از همین عملکرد درمانی روی این مصدومین میتوان کار تحقیقاتی انجام داد. بنابراین، دانشگاههای علوم پزشکی، به استثنای بخش علوم پایه که بخش کوچکی است، در بخش درمانی که شامل آموزش و پژوهش است، در وسط جنگ هم فعال بودهاند.
وجود شواهدی از فسفر در بمباران لامرد
معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت در ادامه با اشاره به بمباران لامرد در استان فارس گفت: هماکنون شواهدی وجود دارد که بمباران لامرد با فسفر بوده است. تحقیقی انجام گرفته است و انشاءالله بتوانیم این را در مجامع بینالمللی منتشر کنیم و مظلومیت افراد غیرنظامی را نشان دهیم، چراکه در این بمباران به یک شهر کوچک حمله شده و در حقیقت افراد غیرنظامی مورد اصابت بمبها و بمبچههایی قرار گرفتند که آغشته به فسفر بود.
وی افزود: این تحقیق توسط پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی تهران و با سفارش وزارت بهداشت انجام شده است. مستندات آن آماده شده و مقاله حاصل از آن بهزودی برای انتشار به نشریات بینالمللی ارسال میشود.
تحقیقات درباره آثار بمباران فسفری در شهرهای دیگر
آخوندزاده درباره انجام تحقیقات مشابه درباره آثار بمباران در شهرهای دیگر اظهار کرد: تاکنون این تحقیق فقط در استان فارس انجام و مستند شده و مقالهاش آماده ارسال به مجامع بینالمللی است و خوب است که در دنیا ثبت و به عنوان یک جنایت جنگی ارسال شود.
وی درباره انجام تحقیقات درباره آثار بمباران در شهرهای مختلف گفت: مشابه این مطالعه در استان بوشهر نیز انجام شده است و شواهدی از بمبهای آغشته به فسفر در بوشهر نیز وجود دارد، ولی با شدت زیادتر در استان فارس بوده است.
آثار بمبهای آغشته به فسفر و جراحات آن
معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت درباره آثار بمبهای آغشته به فسفر نیز بیان کرد: این بمبها اگر باعث مرگ نشوند، سبب مزمن شدن زخم میشوند و افرادی که ترکشهای کوچک از این نوع بمب به آنها اصابت شده، زخمهای طولانیمدت پیدا کردند.
وی در مورد صدمات ناشی از این نوع بمباران گفت: صدمات ناشی از فسفر طولانیمدت است، یعنی به جای اینکه آن زخم در مدت ۲ هفته بهبود پیدا کند، ممکن است بهبودی آن زخم ۳ تا ۴ ماه به طول بینجامد و یک زخم مزمن ایجاد کند.
نحوه عملکرد بمبهای فسفری
آخوندزاده گفت: برای مثال، در استان فارس این نوع بمب موجب شهادت ۲ نوجوان شد. این بمبچهها به شیوههای مختلف عمل میکردند. برخی از آنها مجهز به نخهایی بودند که با برخورد فرد و ایجاد ارتعاش موجب انفجار میشدند و این دو نوجوان نیز به همین شکل به شهادت رسیدند.
وی ادامه داد: برخی دیگر نیز در اثر ارتعاشات ایجادشده در زمین منفجر میشدند. در مواردی هم افراد، به دلیل ناآشنایی با این نوع بمبها و به دلیل شباهت آنها به قوطی کنسرو، آنها را برمیداشتند که در نتیجه منفجر میشدند.
این مسئول تاکید کرد: استفاده از این نوع بمب به طور مشخص هدف غیرنظامی داشته و در آن منطقه تعداد زیادی از مردم غیرنظامی را به شهادت رسانده و همچنین باعث صدمات طولانیمدت شده است.
مقاله همین هفته به یک مجله بینالمللی ارسال میشود
معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت درباره مقاله این تحقیق گفت: مقاله آماده است و این هفته به یک مجله بینالمللی در همین حوزه بحث جنگ ارسال میشود. البته ممکن است مقاومتهایی باشد، چون در آن قید شده که این بمباران توسط آمریکا بوده است. ما سعیمان را میکنیم که آن را به سطح مجلات بینالمللی ببریم.
وی افزود: گاهی اوقات بین سردبیران نشریات علمی دنیا وجدانهای بیدار وجود دارد و خیلی از اوقات هم نیست. ممکن است مقاومتهایی برای انتشار این مقاله باشد، چرا که در مقاله به طور واضح تاکید شده که این بمباران توسط آمریکا انجام شده است.
انجام ۱۰۰ مورد احیای قلبی موفق در مراسم تشییع رهبر شهید
آخوندزاده با اشاره به ظرفیت دانشگاههای علوم پزشکی برای انجام پژوهش در شرایط جنگی اظهار کرد: فرق ما با وزارت علوم این است که مصدومان در شرایط جنگی میتوانند «کیس ریپورت» و مطالعه موردی باشند. همین موردی که در لامرد انجام گرفته و توسط بمبهای آغشته به فسفر ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه شرایط جنگی میتواند به موضوعی برای انجام مطالعات پزشکی و درمانی تبدیل شود، افزود: برای مثال، مراسمی که برای ارتحال رهبر شهید انجام گرفت، تعداد زیادی جمعیت از سراسر کشور در آن حضور داشتند و با توجه به جمعیت زیاد و گرمای هوا، سازماندهی و مدیریت این مراسم و مستندسازی آن از منظر مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی در دنیا اهمیت دارد.
این مسئول تصریح کرد: یکی از شاخصهایی که در این مراسم مورد توجه قرار گرفت، این بود که در این مراسم ما تعداد زیادی فرد با سکته قلبی داشتیم که احیا شدند و خوشبختانه ۱۰۰ مورد سیپیآر (احیای قلبی) که انجام گرفته، موفق بوده و ما مرگ نداشتیم. همین موضوع یک گزارش علمی موفق در دنیاست.