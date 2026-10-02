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فیلم اصلی کیفیت 480
کد خبر:۱۳۸۹۰۹۰
کد خبر:۱۳۸۹۰۹۰
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جنگ‌ افزار؛

ویتنی وولورین؛ تپانچه‌ای فضایی که از زمان خود جلوتر بود

ویتنی وولورین یک تپانچه نیمه‌خودکار کالیبر ۲۲ با ظرفیت ۱۰ تیر است که رابرت هیلبرگ آن را در سال ۱۹۵۳ طراحی کرد و تولیدش از سال ۱۹۵۶ تا ۱۹۵۸ ادامه داشت. طراحی آینده‌نگر، بدنه متفاوت و خطوط منحنی آن به‌شدت تحت تأثیر فضای فرهنگی «عصر فضا» در دهه ۱۹۵۰ بود و ظاهری شبیه سلاح‌های علمی‌تخیلی آن دوران به این تپانچه می‌داد. در مجموع تنها ۱۳ هزار و ۳۷۱ قبضه ویتنی وولورین تولید شد و کمتر از ۹۰۰ نمونه دارای روکش نیکل بودند. امکان باز کردن سلاح بدون ابزار، خشاب نسبتاً بزرگ ۱۰تیر و طراحی غیرمعمول دستگاه نشانه‌روی از ویژگی‌های شاخص آن محسوب می‌شوند. تولید محدود، ظاهر منحصربه‌فرد و عمر کوتاه این مدل نیز باعث شده ویتنی وولورین امروز به یکی از تپانچه‌های ریم‌فایر مورد توجه مجموعه‌داران تبدیل شود. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک بیشتر با این سلاح آشنا شوید.
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