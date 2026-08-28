نورینکو تی97؛ بولپاپ چینی جمعوجور
نورینکو تی97 یک تفنگ بولپاپ ساخت چین با کالیبر ۵.۵۶ میلیمتر است که بهدلیل طراحی فشرده، وزن نسبتاً کم و ابعاد کوتاه، بدون نیاز به کاهش طول لوله، ترکیبی از قابلیت حمل مناسب و عملکرد یک تفنگ استاندارد را ارائه میدهد. تی97 از خشابهای استاندارد استانگ استفاده میکند و به سامانه گاز قابل تنظیم مجهز است که امکان تغییر میزان گاز را متناسب با شرایط عادی یا نامساعد فراهم میکند. کیت تمیزکاری نیز داخل قبضه تپانچهای قرار گرفته است. در مقابل، طراحی ارگونومیک آن از نقاط ضعف اصلی این سلاح بهشمار میرود؛ محل ضامن ایمنی، رهاساز خشاب و دستگیره مسلحسازی دسترسی چندان مناسبی ندارند و ماشه نیز بهدلیل سازوکار رابط مورد استفاده در طراحی بولپاپ، عملکردی نسبتاً نرم و فاقد نقطه شکست مشخص دارد. با این حال، ابعاد جمعوجور، تعادل مناسب روی شانه و کیفیت ساخت بهتر از انتظار، تی97 را به یکی از نمونههای قابل توجه سلاحهای بولپاپ نورینکو تبدیل کرده است. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک بیشتر با این سلاح آشنا شوید.
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