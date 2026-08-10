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زمان برگزاری انتخابات شوراها اعلام شد

نایب رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراها از تعیین زمان قطعی برای برگزاری انتخابات شوراها در جلسه آتی خبرداد.
کد خبر: ۱۳۸۹۰۷۱
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انتخابات شورا

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ کامران پولادی نایب رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، در تشریح روند تصمیم‌گیری‌ها برای برگزاری انتخابات شورا‌های شهر و روستا، اظهار کرد: درباره زمان برگزاری انتخابات شورا‌ها در ابتدا پیشنهادی از سوی وزارت کشور مطرح شد که بر اساس آن، انتخابات ۴۵ روز پس از توقف اعلان جنگ برگزار شود. این پیشنهاد در جلساتی با حضور نواب مجلس و هیئت رئیسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از تصویب، به شورای عالی امنیت ملی ارسال شد. در نهایت، شورای عالی امنیت ملی بازه زمانی مذکور را به دو ماه افزایش داد که این تصمیم مورد تأیید مقام معظم رهبری قرار گرفت و ابلاغ شد؛ مبنی بر اینکه انتخابات دو ماه پس از اعلان توقف جنگ برگزار شود.

وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه قانون انتخابات بر برگزاری انتخابات هر دو سال یک‌بار تأکید دارد و همچنین با استناد به تأکیدات امام شهیدمان در زمینه رعایت سیاست‌های کلی انتخابات، در جلسات صورت گرفته تصمیم بر این شده انتخابات در فصل پاییز برگزار شود.

نایب رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌ها در پاسخ به پرسش مبنی بر تعیین تاریخ دقیق برگزاری انتخابات شوراها، گفت: از آن جهت که امکان اصلاح مجدد قانون وجود ندارد، با آقای قالیباف در این خصوص صحبت شده تا موضوع مجدداً در شورای عالی امنیت ملی مورد بحث قرار گیرد. هدف این است که تاریخ دقیقی در اواخر ماه مهر تعیین شود.

وی خاطرنشان کرد که برای قطعیت بخشیدن به زمان برگزاری، طی هفته جاری یا هفته آینده جلسه‌ای برگزار خواهد شد.

پولادی در مورد ترکیب شرکت‌کنندگان در این نشست به منظور تعیین زمان برگزاری انتخابات شورا‌های شهر و روستا، اظهار کرد: در این جلسه، نمایندگان وزارت کشور، هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات، نواب مجلس و اعضای هیئت رئیسه حضور خواهند داشت تا روز دقیق برگزاری انتخابات را تعیین و اعلام کنند.

عضو کمیسیون شورا‌های مجلس تاکید کرد: اولویت اصلی بر برگزاری انتخابات است تا هم عدم مغایرت با قانون رعایت شود و هم تأکیدات امام شهیدمان محقق شود.

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انتخابات شورا شورای عالی امنیت ملی توقف جنگ
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
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پاسخ
مگه مجلس فعلی اصلا برگزار میشه که بقیه هم؟؟!!
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