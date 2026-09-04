جنگ افزار؛
راز طراحی منحصربهفرد مسلسل دستی کریس وکتور
کریس وکتور /KRISS Vector یکی از متفاوتترین مسلسلهای دستی مدرن است؛ سلاحی که شهرت خود را نه فقط از حضور در فیلمها و بازیهای ویدئویی، بلکه از طراحی مکانیکی غیرمعمولش به دست آورده است. برخلاف اغلب سلاحهای همرده که گلنگدن آنها مستقیماً به عقب حرکت میکند، در وکتور بخش عمده انرژی پسزنی به سمت پایین هدایت میشود. این سامانه که با نام سوپر یو سیستم Super V System شناخته میشود، جهش دهانه سلاح را کاهش داده و کنترل آن را در شلیکهای پیاپی بهبود میبخشد. این ویدئو نسخه ۹ میلیمتری کریس وکتور را به نمایش میگذارد؛ مدلی که از خشابهای گلاک استفاده میکند و قابلیت شلیک در حالت نیمهخودکار، رگبار دوتیری و تمامخودکار را دارد. آزمایش سلاح با مهمات مافوقصوت و فروصوت، استفاده از صداخفهکن و تیراندازی به اهداف مختلف، نشان میدهد که چگونه این طراحی غیرمتعارف میتواند دقت و کنترل را حتی در نرخ آتش بالا حفظ کند. هرچند ظاهر وکتور کاملاً آیندهنگرانه است، اما آنچه آن را از بسیاری از رقبایش متمایز میکند، نوآوری در مهندسی مکانیزم پسزنی است، نه صرفاً شکل ظاهری آن. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، با این سلاح بیشتر آشنا شوید.
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