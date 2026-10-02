جنگ افزار
آیاساسسی امکی22 با ظاهر و ارگونومی اسکار
آیاساسسی امکی22 / ISSC MK22 یک تفنگ نیمهخودکار کالیبر ۲۲ با طراحی الهامگرفته از اسکار / SCAR است که بیشتر برای تمرین کمهزینه و تیراندازی تفریحی در میدان تیر ساخته شده است. ارگونومی آشنا، ضامن دوطرفه، قنداق تاشو و قابل تنظیم، ریل بالایی یکپارچه و امکان جابهجایی دستگیره گلنگدن در چند موقعیت، این سلاح را برای تیراندازان راستدست و چپدست مناسب میکند. این تفنگ از خشابهای اختصاصی ۲۲تیر استفاده میکند و در صورت پر کردن صحیح خشاب، عملکرد قابلاعتمادتری دارد. با وجود طراحی جذاب و تجربه تیراندازی سرگرمکننده، قیمت حدود ۶۰۰دلاری آن مهمترین نقطهضعفش محسوب میشود، زیرا بیشتر خریداران احتمالاً از آن بهعنوان یک تفنگ تفریحی یا نمونه تمرینی برای پلتفرم SCAR استفاده خواهند کرد. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک با این سلاح بیشتر آشنا شوید.
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