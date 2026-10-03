یک سلاح کوچک کالیبر ۲۲ که بر پایه پلتفرم AR-15 ساخته شده، نشان می‌دهد چگونه می‌توان یک تفنگ سبک و کم‌هزینه را به ابزاری برای آموزش، تیراندازی تفریحی و تمرین تبدیل کرد. این مجموعه با استفاده از قطعات سی‌ام‌ام‌جی، یک لوله کوتاه ۱۱.۴ سانتیمتری، صداخفه‌کن و خشاب‌های ظرفیت بالا، تجربه‌ای متفاوت از یک سلاح کوچک اما آشنا ارائه می‌دهد. ویژگی اصلی این ساخت، حفظ حس کار با AR-15 در کنار هزینه پایین مهمات کالیبر ۲۲ است. وزن کم، کنترل آسان، صدای بسیار پایین و امکان استفاده از قطعات آشنای AR باعث شده این سلاح به گزینه‌ای جذاب برای آموزش تیراندازی، تمرین مهارت‌ها و سرگرمی در میدان تیر تبدیل شود. این نمونه همچنین نشان می‌دهد که گاهی یک طراحی ساده و کاربردی، بدون تمرکز بر قدرت یا اندازه بزرگ، می‌تواند تجربه‌ای متفاوت و لذت‌بخش برای کاربران ایجاد کند. ترکیبی از یک تفنگ آموزشی، سلاح تفریحی و حتی گزینه‌ای سبک برای شکار حیوانات کوچک که تمام آشنایی‌های یک ای‌آر را در ابعادی جمع‌وجور ارائه می‌دهد. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک با این سلاح بیشتر آشنا شوید.