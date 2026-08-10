واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه به توافق مکه/بازداشت چهار ایرانی در کویت

به گزارش تابناک؛ اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز دوشنبه 19 مردادماه در نشست خبری هفتگی خود پاسخگوی سئوالات خبرنگاران شد.

بقائی در ابتدا با گرامیداشت روز خبرنگار اظهار کرد: در چند سال گذشته تعدادی از خبرنگاران در فلسطین، لبنان و .. جان خودشان را از دست دادند. جمعی از این عزیزان در حوزه رسانه و فرهنگ و خبر فعال بودند. یادشان گرامی و به همه شهدا درود می‌فرستیم.

آمریکا خودش بخشی از ناامنی منطقه بوده است

وی درباره توافق مکه گفت: در یک نگاه می‌توان گفت این تحول نشانه تغیییر در ادراک کشورهای منطقه است، آنها دریافتند که امنیت کالای قابل خریدنی نیست. سیاست ایران این بوده که کشورهای منطقه را به همکاری و تقوین امنیت درون‌زا بدون تکیه بر بازیگران خارجی دعوت کند. این تحول را باید مورد توجه قرار داد.

کشورهای منطقه بعد از اکتبر ۳ سال قبل و شروع نسل کشی در غزه و حملات رژیم، به این جمع‌بندی رسیدند که بزرگترین تهدید علیه ثبات و امنیت برای کل جامعه جهانی کیست. جاه طلبی رژیم صهیونیستی چیزی نیست که بگوییم نامکشوف است. حملات رژیم علیه لبنان، فلسطین و سوریه و تهدیدات علیه کشورهای منطقه همه نشانگر تقویت این ادراک است که کشورهای منطقه نمی‌توانند همچون گذشته به ادعای تامین امنیت از سوی آمریکا متکی باشند.

آمریکا خودش بخشی از ناامنی منطقه بوده است. رژیم صهیونیستی قطعا بدون حمایت آمریکا جنایاتش را نمی‌توانست به پیش ببرد. اعتقاد ما این است که امنیت در منطقه تفکیک ناپذیر است. هر طرحی که دشمن و تهدید را درست شناسایی کند شانس کمک به تقویت امنیت دارد.

خودداری کویت از اجازه دسترسی کنسولی به ایرانیان

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره بستن مدرسه ایرانیان در کویت و وضعیت ۴ تبعه ایرانی بازداشت شده گفت: در خصوص ۴ شهروند ایرانی، پیگیری‌های مستمر ادامه دارد. دولت کویت بدون توجه به مسئولیتش در حقوق بین‌الملل از اجازه دسترسی کنسولی خودداری کرده است. این درخواست مشروع ایران است و امیدواریم مقامات کویت در این تصمیم تجدیدنظر کنند.

در مورد مدرسه ایرانیان این اقدام عجیب دیگری است. انتقام جویی از معصوم‌ترین اقشاری که از مدرسه استفاده می‌کنند قابل توجیه نیست. این یک تصمیم سیاسی است، امیدواریم این موضوع حل شود.

انتظار ما از کشورهای منطقه این است از در اختیار قرار دادن سرزمین خودشان به دشمن خودداری کنند، این توقع زیادی نیست و این منطبق با اصل حسن همجواری است.

درخواست خروج ونزوئلا و چاد از دیوان کیفری بین‌المللی

بقائی درباره درخواست خروج ونزوئلا و چاد از دیوان کیفری بین‌المللی گفت: این دو کشور تنها کشورهایی نیستند که درخواست خروج دادند، این خودش یک نشانه است. نشانه ناامیدی جامعه جهانی از محکمه‌ای که برای جلوگیری از بی‌کیفرمانی تشکیل شد.

آزمون چند سال اخیر آزمونی بود که به دلیل فشار آمریکا دیوان نتوانست کامیاب خارج شود. به دلیل نسل کشی در فلسطین و تهدیدهایی که آمریکا علیه قضات دیوان انجام داد، همه کشورها را به این نتیجه رساند که قرار است با گزینش روبه‌رو باشیم. این وضعیت عملا طرح چند دهه‌ای را که بعد از جنگ جهانی اول شروع شد برای مقابله با جنایات بین‌المللی با عقبگرد مواجه خواهد کرد.

سابقه دوستی بین ایران با پاکستان و ترکیه دیرپاست

وی درباره اظهارات وزرای خارجه ترکیه و پاکستان درباره توافق مکه و اطلاع ایران از آن گفت: بله کمابیش در جریان بودیم. دلیلی وجود ندارد نسبت به ۳ کشور همسایه یعنی ترکیه، پاکستان و عربستان که دارای پیوند عمیق دینی و تمدنی هستیم، نگران باشیم و پیمان علیه ایران باشد.

سابقه دوستی بین ایران با پاکستان و ترکیه دیرپاست. این تحول نشانه مهمی است از اینکه کشورهای منطقه به این نتیجه رسیدند به ادعای تامین امنیت از سوی آمریکا اتکا کنند و در صدد این هستند که روش دیگری را بیازمایند.

تصمیم‌گیری نهایی درباره سند دریای خزر به مجلس واگذار شد

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره کنوانسیون دریای خزر و ادعاها علیه این کنوانسیون گفت: این سند از سال ۱۳۹۷ امضا شده و تاکنون ابعاد مختلفش مورد بحث و بررسی در سایر نهادهای ذی صلاح قرار گرفته است. ایران در مورد منافع و مصالح ملی مستقل تصمیم می‌گیرد. ما نشان داده‌ایم تصمیم گیری برای عضویت در اسناد بین‌المللی با درنظر گرفتن منافع ملی صورت می‌گیرد.

این سند چهار عضو دارد و امضا کردند، مادامی که پنج کشور امضا نکنند قابل اجرا نیست. کسانی که برای مقابله با نگرانی‌های مشترک تصمیم می‌گیرند دوست دارند این سند لازم الاجرا شود. ما منافع خود را در نظر می‌گیریم. ارتباط دادن این موضوع با تحولات جنگ تحمیلی خیلی وجهی ندارد. تصمیم بر عهده مجلس شورای اسلامی است.

امیدواریم همه کشورها بهترین مسیر را در راستای تامین امنیت جمعی منطقه اتحاذ کنند

بقائی درباره احتمال پیوستن دیگر کشورها به توافق مکه و احتمال پیوستن ایران گفت: ایران خودش پیشگام در تاکید بر پیگیری سازوکارهای امنیتی مبتنی بر همکاری کشورهای منطقه بوده است. طرح‌های ایران کماکان وجود دارد و می‌تواند بروزرسانی شود. ما در تماس با کشورهای منطقه هستیم و امیدواریم همه کشورها بهترین مسیر را در راستای تامین امنیت جمعی منطقه اتحاذ کنند.

در نشست مجمع عمومی سازمان ملل شرکت می‌کنیم

وی درباره شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت: هنوز تصمیمی گرفته نشده است، اما ما از هر فرصتی استفاده می‌کنیم و بنا داریم امسال هم شرکت کنیم.

مادامی که محاصره دریایی آمریکا ادامه داشته باشد شرایط لازم برای بازشدن تنگه هرمز وجود ندارد

سخنگوی وزارت خارجه درباره شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز گفت: دلیل بسته شدن تنگه هرمز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بود. طبیعی است مذاکرات بین ایران و عمان برای مسیر کشتیرانی متوجه دو کشور است، فی نفسه مذاکره دوجانبه بین دو کشور ساحلی است.

باز شدن تنگه هرمز منوط به تحقق شرایطی است که بر ایران و تنگه توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی تحمیل شده است. مادامی که محاصره دریایی آمریکا ادامه داشته باشد شرایط لازم برای بازشدن تنگه هرمز وجود ندارد. این برعهده آمریکاست اقدامات مخرب خودش را متوقف و جبران کند تا درباره گام‌های بعدی صحبت کنیم.

سازوکارهای جدید نظارت بر امنیت تنگه هرمز تدوین می‌شود

بقائی درباره احتمال دریافت عوارض از تنگه هرمز توسط ایران گفت: ما در این مرحله درباره چنین جزئیاتی بحث نمی‌کنیم و همچنان بحث‌ها ادامه دارد. در مورد نقشه تردد، تفاهم حاصل شده است، درباره بیانیه مشترک برخی نکات وجود دارد. راجع به این جزئیات اکنون بحثی نداریم.

درباره موضوعاتی چون، سازوکاری به منظور نظارت بر امنیت تردد و درباره محیط زیست و ارائه خدمات دریایی بحث شده است. طبیعی است که وقتی خدمات دریایی ارائه می‌دهید، هزینه خدمات را هم دریافت می‌کنید.

تبادل پیام با آمریکا از طریق میانجی‌ها صورت می‌گیرد

وی درباره تصمیم گیری شورای عالی امنیت درباره توافق با عمان گفت: روند تصمیم‌گیری مشخص است. هر مذاکره که انجام می‌شود تحت نظر شورای عالی امنیت ملی است و روند هم بر اساس دستورالعمل‌ها پیگیری می‌شود، در این مورد هم به همان شکل عمل می‌شود.

راجع به اینکه با آمریکا مذاکره داریم، خیر نداریم و تبادل پیام از طریق میانجی‌ها صورت می‌گیرد. اینکه گام بعدی چیست به شرایط بستگی دارد.

مسئولیت مدیریت آتی تنگه هرمز بر عهده ایران بود

سخنگوی وزارت خارجه درباره مین روبی خط میانی در تنگه هرمز گفت: در بند ۵ یادداشت تفاهمی که آمریکا نقض کرد، خیلی روشن نقش ایران تصریح شده بود. مسئولیت مدیریت آتی تنگه هرمز بر عهده ایران بود. تامین امنیت هم شامل ایمن سازی و مین روبی، برعهده ایران بود. این موضوع باید بین دو کشور ساحلی پیگیری شود.

مسیر شمالی و جنوبی بعد از توافق به مسیر میانی تبدیل می‌شود. این آمریکا بود که با ایجاد مسیر خلاف تفاهم نامه این وضعیت را به وجود آورد.

تغییرات در شورای عالی امنیت ملی و احتمال تاثیر بر مذاکرات

بقائی درباره تغییرات در شورای عالی امنیت ملی و احتمال تاثیر بر مذاکرات گفت: همه جهان به عیان دید در این یک سال و نیم کشور ما، کشور نهادهاست نه اشخاص. تصمیم سازی و تصمیم گیری در قالب مجموعه نهادها صورت می‌گیرد. جا دارد انتصاب آقای رضایی را تبریک بگویم و آرزوی موفقیت برای ایشان دارم.

تشکیل تیم حقوقی مشترک بین وزارت خارجه و قوه قضائیه برای پیگیری پرونده جنایات آمریکا و اسرائیل

وی درباره تشکیل تیم حقوقی مشترک بین وزارت خارجه و قوه قضائیه برای پیگیری پرونده جنایات آمریکا و اسرائیل گفت: مهمترین کاری که باید انجام داد تشکیل پرونده و صدور کیفرخواست برای عاملان و امران جنایت‌های ارتکابی طی دو جنگ تحمیلی است. طرح موضوع در محاکم بین‌المللی مستلزم این است طی دادرسی در محل شروع شده باشد.

موضوع مستندسازی مداوم انجام می‌شود. همین سندی که وزارت بهداشت درباره جنایت لامرد تدوین کرد مهم است. ما این را منعکس کردیم و این مسیر را ادامه خواهیم داد.

طرح مدیریت تردد در تنگه هرمز در حال بررسی است

سخنگوی وزارت خارجه درباره طرح مجلس برای تنگه هرمز گفت: نهادهای حاکمیتی ایران کاملا هماهنگ با مجلس شورای اسلامی هستند. طرح مدیریت تردد در تنگه هرمز در حال بررسی است و وزارت خارجه در روند حضور دارد و دیدگاه‌ها مطرح می‌شود. همین امروز آقای عراقچی با اعضای کمیسیون امنیت ملی جلسه‌ای داشتند.

بقائی درباره گزارش نیویورک تایمز مبنی بر ارائه فهرست خواسته‌های ایران به آمریکا گفت: این فضاسازی رسانه‌ای با هدف سفیدشویی اصل موضوع است. در هر تحلیلی راجع به تنگه هرمز باید بلافاصله دلیل اصلی بروز را مورد توجه قرار دهید.

تنگه هرمز از زمان خلقت حضرت آدم تا ۹ اسفند سال گذشته باز بود و با وجود تهدیدات هیچ اتفاقی برای کشتی‌های عبوری نمی افتاد. مشکلات ناشی از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی بود. دولت آمریکا هنوز افتخار می‌کند محاصره دریایی دارد و به بنادر ایران متعرض می‌شود. مادامی که نقض‌ها ادامه داشته باشد در این وضعیت آیا کشتیرانی بین‌المللی جرات می‌کند که از این مسیر عبور کند؟

دعوتنامه برای سفر عراقچی و قالیباف به پاکستان واصل شده است

وی درباره احتمال سفر قالیباف و عراقچی به پاکستان گفت: خیلی طبیعی است که رفت و آمد بین دو کشوری که دارای روابط نزدیک هستند صورت بگیرد. هم مقامات ما از پاکستان دیدار می‌کنند و هم آنها از ایران. ما در چند روز گذشته سفر وزیر صمت، علوم و وزیر کشور به پاکستان را داشتیم.

دعوتنامه برای سفر آقایان عراقچی و قالیباف واصل شده و هر وقت که زمینه مناسب باشد این سفر انجام می‌شود. عمدتا روابط دوجانبه مدنظر است. روابط ایران و پاکستان خیلی مهم‌تر شده است و بخش طبیعی از رابطه خوب بین دو همسایه است.