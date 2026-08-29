حیات وحش
ماهی ترسناکی که پیامآور زلزله و سونامی است
پاروماهی، بلندترین ماهی استخوانی جهان، با بدن نقرهای و روبانمانند خود از دیرباز در افسانههای ژاپنی بهعنوان «پیامآور خدایان دریا» شناخته شده است. مشاهده چند نمونه از این ماهی پیش از زلزله و سونامی سال ۲۰۱۱ ژاپن نیز این باور را تقویت کرد که ظاهر شدن آن در سواحل میتواند نشانه وقوع فاجعه باشد. با این حال، شواهد علمی وجود رابطه علت و معلولی میان حضور پاروماهی و زمینلرزه را تأیید نمیکند. تغییر دمای آب، آلودگی، بیماری، کاهش منابع غذایی، جریانهای دریایی و آلودگی صوتی ناشی از سونارها از عواملی هستند که ممکن است این ماهیان ساکن اعماق را به آبهای کمعمق و سواحل برانند. پاروماهی، با وجود ظاهر هراسانگیز خود، دهانی کوچک دارد، از کریل و پلانکتون تغذیه میکند و تهدیدی برای انسان به شمار نمیرود. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک بیشتر با این ماهی آشنا شوید.
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