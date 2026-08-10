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خودکشی دانشجوی دوره خلبانی در اراضی اشغالی

روزنامه عبری «هاآرتص» اعلام کرد، یک دانشجوی دوره خلبانی در داخل یک پایگاه نظامی در جنوب اراضی اشغالی خودکشی کرد.
کد خبر: ۱۳۸۹۰۴۹
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اسراییل

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ روزنامه هاآرتص گزارش داد یک دانشجوی دوره خلبانی، صبح روز گذشته در داخل یک پایگاه نظامی در جنوب اراضی اشغالی دست به خودکشی زد؛ رخدادی که در سایه افزایش موارد خودکشی در ساختار امنیتی اسرائیل پس از آغاز جنگ در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ روی داده است. ماه گذشته نیز دو سرباز زن در حال خدمت وظیفه و یک سرباز ذخیره دست به خودکشی زدند. بر اساس پیگیری روزنامه هاآرتص، از ابتدای سال جاری تاکنون دست‌کم ۱۸ سرباز ــ تنها بر مبنای موارد اعلام‌شده ــ خودکشی کرده‌اند. داده‌ها از افزایش شمار موارد خودکشی در درون ساختار امنیتی رژیم صهیونیستی حکایت دارد؛ پدیده‌ای که با آغاز جنگ در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تشدید شده است.

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اراضی اشغالی خلبان خودکشی
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