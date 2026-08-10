ادعای معنادار مهاجری درباره ردصلاحیت شهیدلاریجانی

محمد مهاجری، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار، در تازه‌ترین توییت خود به موضوع ردصلاحیت علی لاریجانی در انتخابات ریاست‌جمهوری پرداخت و ادعایی درباره واکنش رهبر شهید انقلاب به این ماجرا مطرح کرد.

به گزارش تابناک؛ محمد مهاجری، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار، در تازه‌ترین توییت خود به موضوع ردصلاحیت علی لاریجانی در انتخابات ریاست‌جمهوری پرداخت و ادعایی درباره واکنش رهبر شهید انقلاب به این ماجرا مطرح کرد. مهاجری در این توییت نوشت:

آقای محمدرضا لاریجانی گفته رهبر شهید انقلاب در مورد رد صلاحیت #لاریجانی سه بار از #شورای_نگهبان ابراز نارضایتی کردند.

شخصاً چندبار از آن شهید شنیدم که شدیداً از آیت‌الله مدرس یزدی عضو شورا مکدر بود و می‌گفت با اینکه طبق قانون باید ریز دلایل رد صلاحیت را اعلام کند طفره می‌رود