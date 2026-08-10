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ادعای معنادار مهاجری درباره ردصلاحیت شهیدلاریجانی

محمد مهاجری، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار، در تازه‌ترین توییت خود به موضوع ردصلاحیت علی لاریجانی در انتخابات ریاست‌جمهوری پرداخت و ادعایی درباره واکنش رهبر شهید انقلاب به این ماجرا مطرح کرد.
کد خبر: ۱۳۸۹۰۴۷
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4611 بازدید
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۲
توییت مهاجری

به گزارش تابناک؛ محمد مهاجری، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار، در تازه‌ترین توییت خود به موضوع ردصلاحیت علی لاریجانی در انتخابات ریاست‌جمهوری پرداخت و ادعایی درباره واکنش رهبر شهید انقلاب به این ماجرا مطرح کرد. مهاجری در این توییت نوشت:

آقای محمدرضا لاریجانی گفته رهبر شهید انقلاب در مورد رد صلاحیت #لاریجانی سه بار از #شورای_نگهبان ابراز نارضایتی کردند.

شخصاً چندبار از آن شهید شنیدم که شدیداً از آیت‌الله مدرس یزدی عضو شورا مکدر بود و می‌گفت با اینکه طبق قانون باید ریز دلایل رد صلاحیت را اعلام کند طفره می‌رود

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محمد مهاجری روزنامه نگار رهبرشهید شورای نگهبان آیت الله مدرسی یزدی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
5
14
پاسخ
جنگ زرگری بین خودتونه به مردم ربطی نداره بالام جان
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
اگه ربط نداره که چرا نظر میدی؟
مگر اینکه جزء مردم نباشی
اتفاقاً به مردم کاملا مربوط میشه ، چون باعث شدن از یه همچین شخصیتی سال‌ها محروم بشیم.
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