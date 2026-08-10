به گزارش تابناک؛ محسنی اژه‌ای در پیامی انتصاب محسن رضایی به عنوان بیر جدید شورای عالی امنیت ملی را تبریک گفت.

برادر ارجمند، جناب آقای دکتر محسن رضایی:

جنابعالی که با تکیه بر تجارب ارزنده در عرصه‌های مختلف و با بهره‌گیری از آموزه‌های انقلابی، همواره در مسیر خدمت بی‌وقفه بوده‌اید، اکنون با تأیید مقام معظم رهبری، در جایگاهی قرار گرفته‌اید که پیشانی صیانت از منافع ملی و مقابله با تهدیدات فرامرزی در عصر جنگ ترکیبی دشمنان است.

امید است با تکیه بر همان روحیه‌ی جهادی و با استعانت از درگاه حضرت حق، بتوانید در مسیر پیشگامانی، چون شهدای بزرگ این راه، بر اقتدار نظام و استقلال کشور افزوده و در پیشبرد اهداف راهبردی نظام، تقویت عمق استراتژیک و افزایش کارآمدی ساختار امنیتی کشور، منشأ اثر و تمدید امتدادِ خیر باشید.

برای جنابعالی در سمت نمایندگی مقام معظم رهبری در شورای‌عالی امنیت ملی و دبیری این شورا، از درگاه خداوند طلب توفیق و ظفر داشته و صمیمانه از مجاهدت‌ها و خدمات جناب آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر، قدردانی می‌نمایم.