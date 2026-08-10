پیام تبریک اژهای به محسن رضایی
به گزارش تابناک؛ محسنی اژهای در پیامی انتصاب محسن رضایی به عنوان بیر جدید شورای عالی امنیت ملی را تبریک گفت.
برادر ارجمند، جناب آقای دکتر محسن رضایی:
جنابعالی که با تکیه بر تجارب ارزنده در عرصههای مختلف و با بهرهگیری از آموزههای انقلابی، همواره در مسیر خدمت بیوقفه بودهاید، اکنون با تأیید مقام معظم رهبری، در جایگاهی قرار گرفتهاید که پیشانی صیانت از منافع ملی و مقابله با تهدیدات فرامرزی در عصر جنگ ترکیبی دشمنان است.
امید است با تکیه بر همان روحیهی جهادی و با استعانت از درگاه حضرت حق، بتوانید در مسیر پیشگامانی، چون شهدای بزرگ این راه، بر اقتدار نظام و استقلال کشور افزوده و در پیشبرد اهداف راهبردی نظام، تقویت عمق استراتژیک و افزایش کارآمدی ساختار امنیتی کشور، منشأ اثر و تمدید امتدادِ خیر باشید.
برای جنابعالی در سمت نمایندگی مقام معظم رهبری در شورایعالی امنیت ملی و دبیری این شورا، از درگاه خداوند طلب توفیق و ظفر داشته و صمیمانه از مجاهدتها و خدمات جناب آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر، قدردانی مینمایم.