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رژیم غذایی که حال روحی‌تان را بهتر می‌کند

یک مطالعه جدید نشان می‌دهد مصرف بیشتر فیبر غذایی، به‌ویژه از طریق میوه‌ها، سبزیجات، غلات کامل و حبوبات، ممکن است با کاهش علائم افسردگی مرتبط باشد؛ هرچند پژوهشگران تأکید دارند که این یافته به‌تنهایی رابطه علت و معلولی را ثابت نمی‌کند.
کد خبر: ۱۳۸۹۰۲۲
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رژیم غذایی

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ دانشگاه آدلاید استرالیا بیش از ۱۲۰۰۰ پاسخ از نظرسنجی ملی سلامت و تغذیه آمریکا را که بین سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ جمع آوری شده بود، تجزیه و تحلیل کردند.

این مطالعه نشان داد که مصرف بیشتر غذاهای غنی از فیبر از جمله میوه ها، سبزیجات، غلات کامل و حبوبات می تواند به کاهش علائم افسردگی کمک کند.

«انگیدا ایسما»، محقق ارشد از دانشکده بهداشت عمومی در دانشگاه آدلاید، گفت: «پیدا کردن راه‌های ساده و مقرون‌به‌صرفه برای حمایت از سلامت روان مهم است و رژیم غذایی ممکن است یکی از عواملی باشد که می‌تواند به بهبود سلامتی کمک کند.»

یافته ها نشان داد که به ازای هر پنج گرم فیبر رژیمی با تنظیم انرژی اضافی مصرف شده، شیوع علائم افسردگی ۱۴ درصد کمتر بود.

محققان همچنین دریافتند که این ارتباط بین مردان و زنان متفاوت است، که به گفته آنها با نابرابری های جنسیتی ثابت شده در افسردگی، که در آن زنان شیوع بالاتری در طول عمر و حساسیت التهابی بیشتری نشان می دهند، سازگار است.

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برنامه غذایی رژیم غذایی میوه ها افسردگی اختلالات روحی
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