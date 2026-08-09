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مخالفت نتانیاهو با ۱۵ بند توافق، انکار آشکار آتش‌بس است

جنبش جهاد اسلامی فلسطین، یکشنبه شب با صدور بیانیه‌ای، اعلام بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و «جنایتکار جنگی» مبنی بر رد ۱۵ بند توافق را «انکار آشکار توافق آتش‌بس» دانست.
کد خبر: ۱۳۸۹۰۱۱
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نتانیاهو

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در بیانیه جنبش جهاد اسلامی فلسطین آمده است: «توافق آتش‌بسی که به آزادی اسرای اسرائیلی منجر شد، اما در مقابل، به توقف کشتارهایی که دولت اشغالگر علیه ملت ما در غزه مرتکب می‌شود، نینجامید».

جنبش جهاد اسلامی در ادامه، «نیکولای ملادینوف»، مدیر اجرایی شورا صلح (امنیت سازمان ملل متحد و فرستاده ویژه سازمان ملل در روند صلح خاورمیانه) را مسئول باز گذاشتن دست نتانیاهو و دولتش برای تحمیل شروط و تداوم نقض توافق آتش‌بس معرفی کرد.

این جنبش همچنین دولت ترامپ را مسئول مهار دولت اشغالگر، به ویژه نخست وزیر جنایتکار این رژیم که تحت تعقیب دادگاه کیفری بین‌المللی است، دانست.

جهاد اسلامی فلسطین در پایان بیانیه خود تاکید کرد: «ملت ما و نیروهای مقاومت آن هرگز نخواهند پذیرفت که خون ما، دستاویز و خوراک انتخاباتی برای دولتی جنایتکار باشد که در دستیابی به هیچ یک از اهدافش شکست خورده است. این جنبش افزود: ملت فلسطین قادر است نتانیاهوی جنایتکار و دولتش را از اجرای طرح‌های کوچ اجباری و ریشه‌کن کردن آن از سرزمین و مقدساتش بازدارد.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه اعلام کرد این رژیم سند ۱۵‌بندی ارائه‌ شده از سوی «شورای صلح» درباره نوار غزه را نمی‌پذیرد و پیش از به اصطلاح خلع سلاح واقعی حماس هیچ‌گونه عقب‌نشینی انجام نخواهد داد.

رژیم صهیونیستی از توافق اخیر اعلام شده درباره غزه و ورود به مرحله دوم اجرای آتش‌بس خشمگین است.

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برچسب ها
فلسطین جنبش جهاد اسلامی غزه حماس اسرائیل نتانیاهو شورای صلح
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