جزئیات ضربات پهپادی ایران به یکی از مهمترین مراکز ارتش آمریکا
به گزارش فارس، این پایگاه که تنها ۳۰ کیلومتر با ابوظبی فاصله دارد، یکی از مهمترین مراکز استقرار نیروها و تجهیزات آمریکا در خلیج فارس و محل هماهنگی بخش مهمی از عملیاتهای هوایی ائتلاف غربی به شمار میرود و میزبان جنگندهها، پهپادهای راهبردی و سامانههای پیشرفته فرماندهی و پدافندی است.
بر اساس این گزارش، نیروی هوافضای سپاه با اجرای تاکتیک «ازدحام پهپادی» و بهکارگیری پهپادهای انتحاری از جمله شاهد-۱۳۶، موفق شد از لایههای متراکم پدافندی پایگاه عبور کند.
بررسی تصاویر ماهوارهای نشان می دهد که در اثر این حملات، منطقه استقرار پهپادهای شناسایی و تهاجمی ارتش آمریکا، آشیانههای هواپیماهای هشدار زودهنگام، یک رینگ پدافندی کرتال (Crotal) و مرکز فرماندهی و ارتباطات ارتش آمریکا مورد اصابت قرار گرفته و منجر به تخریب و نابودی آنها شده است.
اطلاعات به دست آمده نشان میدهد که پیامدهای این حمله فراتر از خسارتهای فیزیکی بوده است؛ از کاهش توان شناسایی و فرماندهی ائتلاف تحت رهبری آمریکا گرفته تا ایجاد شکاف در پدافند هوایی الظفره و زیر سؤال رفتن امنیت یکی از مهمترین پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه.
بنابر ارزیابی این گزارش، این عملیات یکی از مهمترین نمونههای بهکارگیری تاکتیکهای نوین پهپادی در جنگ ۴۰ روزه بوده و میتواند بر معادلات بازدارندگی و امنیتی خلیج فارس تأثیرگذار باشد.