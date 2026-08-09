پیام مخبر در پی انتصاب محسن رضایی در شعام
به گزارش تابناک، متن پیام محمد مخبر، مشاور و دستیار مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به محسن رضایی به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند جناب آقای دکتر محسن رضایی (زیدعزه)
انتصاب شایسته جنابعالی بهعنوان نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی و دبیر شورایعالی امنیت ملی را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض مینمایم. بیتردید این انتخاب ارزشمند، با توجه به سوابق درخشان و تجارب گرانسنگ جنابعالی در سالهای پرافتخار دفاع مقدس و حضور مؤثر و مستمر در عرصههای راهبردی، مدیریتی، سیاسی و امنیتی کشور، شایسته و درخور تقدیر است.
شناخت عمیق جنابعالی از مسائل راهبردی کشور، تحولات منطقه و عرصه بینالملل و همچنین تجربه ارزشمندتان در عالیترین سطوح تصمیمگیری نظام، پشتوانهای مهم برای ایفای این مسئولیت خطیر و حساس خواهد بود. امید است در پرتو الطاف الهی و رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب، همچون گذشته در مسیر صیانت از امنیت و منافع ملی، تقویت اقتدار و انسجام جمهوری اسلامی ایران و پاسداری از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی، موفق و مؤید باشید.
از خداوند متعال، توفیق روزافزون، عزت و سربلندی جنابعالی را در انجام این مسئولیت مهم و خدمتگزاری به ملت سرافراز ایران مسئلت داشته و برای برادر گرامی جناب آقای دکتر ذوالقدر نیز در ادامه مسیر خدمت به عنوان مشاور سیاسی مقام معظم رهبری، آرزوی سلامت و موفقیت دارم.
محمد مخبر