پیام مخبر در پی انتصاب محسن رضایی در شعام

محمد مخبر، مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در پیامی انتصاب محسن رضایی به‌عنوان نماینده رهبر معظم انقلاب و دبیر شورای‌عالی امنیت ملی را تبریک گفت.

به گزارش تابناک، متن پیام محمد مخبر، مشاور و دستیار مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به محسن رضایی به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای دکتر محسن رضایی (زیدعزه)

انتصاب شایسته جنابعالی به‌عنوان نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی و دبیر شورای‌عالی امنیت ملی را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم. بی‌تردید این انتخاب ارزشمند، با توجه به سوابق درخشان و تجارب گران‌سنگ جنابعالی در سال‌های پرافتخار دفاع مقدس و حضور مؤثر و مستمر در عرصه‌های راهبردی، مدیریتی، سیاسی و امنیتی کشور، شایسته و درخور تقدیر است.

شناخت عمیق جنابعالی از مسائل راهبردی کشور، تحولات منطقه و عرصه بین‌الملل و همچنین تجربه ارزشمندتان در عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری نظام، پشتوانه‌ای مهم برای ایفای این مسئولیت خطیر و حساس خواهد بود. امید است در پرتو الطاف الهی و رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب، همچون گذشته در مسیر صیانت از امنیت و منافع ملی، تقویت اقتدار و انسجام جمهوری اسلامی ایران و پاسداری از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی، موفق و مؤید باشید.

از خداوند متعال، توفیق روزافزون، عزت و سربلندی جنابعالی را در انجام این مسئولیت مهم و خدمتگزاری به ملت سرافراز ایران مسئلت داشته و برای برادر گرامی جناب آقای دکتر ذوالقدر نیز در ادامه مسیر خدمت به عنوان مشاور سیاسی مقام معظم رهبری، آرزوی سلامت و موفقیت دارم.

محمد مخبر