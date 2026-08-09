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ورود شورای نگهبان به موضوع امنیت غذایی

سخنگوی شورای نگهبان از بررسی طرح امنیت غذایی و تاب آوری بخش کشاورزی در این شورا خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۹۰۰۱
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هادی طحان نظیف

به گزارش تابناک هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در گفت وگویی تلویزیونی بیان کرد: اولین دستوری که ما در دست بررسی داریم، بررسی همین طرح مربوط به امنیت غذایی و تاب‌آوری بخش کشاورزی است.

وی در ادامه اظهار کرد:  امیدواریم که با بررسی‌هایی که صورت می گیرد، بتوانیم به‌زودی نظر خودمان را نسبت به این مصوبه داشته باشیم و اگر رفت‌وبرگشتی با مجلس داشته باشد، ان‌شاءالله سریع نهایی شود و ابلاغ شود تا ثمراتش را مردم و عزیزانمان در دستگاه‌های مربوطه ببینند.

 

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شورای نگهبان هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان امنیت غذایی کشاورزی
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