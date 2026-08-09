صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

مصوبه هیات وزیران در پی توقیف برنامه فردوسی پور

هیئت وزیران در مصوبه‌ای اعلام کرد: محدودسازی کسب‌وکارهای دیجیتال بدون طی فرآیند تعیین‌شده فاقد اعتبار است.
کد خبر: ۱۳۸۸۹۹۹
| |
3498 بازدید
|
۵
هیات دولت

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران در مصوبه‌ای مقرر کرده که هرگونه تصمیم یا اقدام دستگاه‌های اجرایی برای انسداد، تعلیق، تحدید یا ممنوعیت فعالیت سکوها و کسب‌وکارهای دیجیتال، تنها پس از اخذ نظر ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی، تأیید رئیس‌جمهور و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط مجاز باشد.

بر اساس این مصوبه، تصمیم‌ها و اقدامات مغایر با این فرآیند فاقد اعتبار خواهد بود و شخص ذی‌ربط نیز در چارچوب قوانین و مقررات، مسئول جبران خسارت‌های وارده است. دستورات و احکام قضایی از شمول این مصوبه خارج شده‌اند.

این تصمیم در پی مباحث مطرح‌شده در هیئت دولت درباره تعدد مراجع تصمیم‌گیر و اقدامات ناهماهنگ در حوزه فضای مجازی اتخاذ شده است؛ موضوعی که پس از محدودیت ایجادشده برای «فوتبال ۳۶۰» عادل فردوسی‌پور و ابهام درباره مرجع اتخاذ این تصمیم، بار دیگر مورد توجه قرار گرفت.

اشتراک گذاری
برچسب ها
هیات دولت دستگاه های اجرایی فضای مجازی شبکه های اجتماعی ساماندهی کسب و کارهای دیجیتال محدودیت فوتبال 360
بازخوانی تاریخ/ آخرین امپراتور مغول در قاب دوربین!
طوفانی که هنوز نباریده؛ رویارویی خاموش میان آنکارا و تل‌آویو
ترامپ نمی‌تواند در جنگ با ایران پیروز شود/ تمرکز روی جنگ اوکراین باشد که امکان پیروزی است
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!
تکذیب یک ادعای انتسابی در فضای مجازی
دستور پزشکیان برای پیگیری موضوع دو سایت فردوسی‌پور
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
چوبین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
5
پاسخ
بی زحمت برای گوشت و مرغ و خودرو و روغن و لوازم خانگی هم مصوبه بدید.

چقدر دغدغه مند هستید شما!
م
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
4
پاسخ
ای کاش اینجوری برای فردوسی پور با اون همه فضاحت یقیه و سینه چاک دادید
یه مقدار برای مشکلات مستضعفین ۱۹درصد شو تعصب داشتید
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
3
پاسخ
این همه مسائل رو زمین مانده ... مردم گرفتار مایحتاج ... بازار در کنترل دلالان ... رشد تورم لحظه ای ... مسکن و معیشت افتضاح مردم هیچکدام در اولویت هیأت دولت نیست فقط سایت فوتبال ۳۶۰ یک آدم مرفه و عافیت طلب علیه نظام، موتور سواری بانوان و مسائلی از این دست در اولویت ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
5
پاسخ
فوتبال ۳۶۰ چه ربطی به اقتصاد کشور داره ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
3
پاسخ
هيأت دولت صلاحيت وضع قانون ندارد . فقط ميتواند آئيننامه و بخشنامه تصويب كند . اين مصوبه ، قانونگذاری است و فاقد اعتبار است .
وب گردی
پرشین هتل
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!  (۱۲۲ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۱۰۹ نظر)
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!  (۹۳ نظر)
آقای خرازی! از کجا این همه خبر محرمانه دارید؟ / انسجام را قربانی نکنید  (۸۴ نظر)
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!  (۸۳ نظر)
۴ متهم قتل «حمیدرضا رجب‌زاده» دستگیر شدند  (۸۰ نظر)
حمله شدید آقای خواننده به فردوسی‌پور: زالوصفت!  (۷۹ نظر)
مبالغی که مردم را شوکه کرد؛ جهش عجیب قبض آب از کجا آمد؟  (۷۰ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۶۶ نظر)
حذف ارز دارو یعنی «سال کشتار بیماران» / نظام سلامت با بحران جدی روبه‌رو می‌شود  (۵۹ نظر)
فرمان اردوکشی به تهران و شورش برای ساقط کردن دولت پزشکیان!  (۵۹ نظر)
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند  (۵۶ نظر)
یوسف پزشکیان؛ دستیار رسانه‌ای رئیس‌جمهور یا تولیدکننده سیگنال‌های پرهزینه؟ / هر حرفی را نمی‌شود «نظر شخصی» دانست  (۵۵ نظر)
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست  (۵۵ نظر)
تأیید ربایش و قتل حمیدرضا رجب‌زاده  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005pLD
tabnak.ir/005pLD