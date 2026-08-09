مصوبه هیات وزیران در پی توقیف برنامه فردوسی پور

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران در مصوبه‌ای مقرر کرده که هرگونه تصمیم یا اقدام دستگاه‌های اجرایی برای انسداد، تعلیق، تحدید یا ممنوعیت فعالیت سکوها و کسب‌وکارهای دیجیتال، تنها پس از اخذ نظر ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی، تأیید رئیس‌جمهور و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط مجاز باشد.

بر اساس این مصوبه، تصمیم‌ها و اقدامات مغایر با این فرآیند فاقد اعتبار خواهد بود و شخص ذی‌ربط نیز در چارچوب قوانین و مقررات، مسئول جبران خسارت‌های وارده است. دستورات و احکام قضایی از شمول این مصوبه خارج شده‌اند.

این تصمیم در پی مباحث مطرح‌شده در هیئت دولت درباره تعدد مراجع تصمیم‌گیر و اقدامات ناهماهنگ در حوزه فضای مجازی اتخاذ شده است؛ موضوعی که پس از محدودیت ایجادشده برای «فوتبال ۳۶۰» عادل فردوسی‌پور و ابهام درباره مرجع اتخاذ این تصمیم، بار دیگر مورد توجه قرار گرفت.