محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی شد
با حکم رئیس جمهور، محسن رضایی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شد.
کد خبر: ۱۳۸۸۹۹۸| |
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به گزارش تابناک، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیس جمهور از حکم مسعود پزشکیان، رئیس جمهور برای سرلشکر محسن رضایی خبر داد.
سید مهدی طباطبایی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: نظر به استعفای محمدباقر ذوالقدر از دبیری شورایعالی امنیت ملی و پذیرش مسئولیت جدید، با حکم ریاست جمهوری اسلامی ایران دکتر مسعود پزشکیان، محسن رضایی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شد.
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