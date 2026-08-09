محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی شد

با حکم رئیس جمهور، محسن رضایی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شد.

به گزارش تابناک، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور از حکم مسعود پزشکیان، رئیس جمهور برای سرلشکر محسن رضایی خبر داد.

سید مهدی طباطبایی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: نظر به استعفای محمدباقر ذوالقدر از دبیری شورای‌عالی امنیت ملی و پذیرش مسئولیت جدید، با حکم ریاست جمهوری اسلامی ایران دکتر مسعود پزشکیان، محسن رضایی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شد.