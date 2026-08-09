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محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی شد

با حکم رئیس جمهور، محسن رضایی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شد.
کد خبر: ۱۳۸۸۹۹۸
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2111 بازدید
محسن رضایی

به گزارش تابناک، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور از حکم مسعود پزشکیان، رئیس جمهور برای سرلشکر محسن رضایی خبر داد.

سید مهدی طباطبایی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: نظر به استعفای محمدباقر ذوالقدر از دبیری شورای‌عالی امنیت ملی و پذیرش مسئولیت جدید، با حکم ریاست جمهوری اسلامی ایران دکتر مسعود پزشکیان، محسن رضایی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شد.

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مسعود پزشکیان رئیس جمهور حکم انتصاب محسن رضایی شورای عالی امنیت ملی دبیر شورای عالی امنیت ملی
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