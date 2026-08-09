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ادعای جدید ترامپ درباره تعامل با ایران!

رئیس جمهور آمریکا در تلاش برای آرام کردن فضای ملتهب جهان متأثر از تبعات تجاوز پرهزینه وی به ایران ادعا کرد: با آرامش و بدون تشدید تنش با ایران تعامل می کنیم!
کد خبر: ۱۳۸۸۹۹۳
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5739 بازدید
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ترامپ

به گزارش تابناک به نقل از مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تلاش برای آرام کردن فضای ملتهب کشورش و جهان متأثر از تبعات تجاوز پرهزینه وی به ایران ادعا کرد: با آرامش و بدون تشدید تنش با ایران تعامل می کنیم.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه اتخاذ مواضع ضد و نقیض خود و بی اشاره به افزایش قیمت حامل های سوخت در کشورش به دلیل ناامن سازی تنگه راهبردی هرمز، مدعی شد: تنها به‌ صورت محدود در حال مذاکره (با ایران) هستیم و تحولات مربوط به ایران را زیر نظر داریم؛ آن هم با در نظر گرفتن تورم شدیدی که این کشور با آن دست‌ به‌ گریبان است و این واقعیت که پولی در بساط ندارد!

دونالد ترامپ به منظور تشکیل موج رسانه ای جعلی علیه تهران در راستای دستاوردسازی برای خود و توجیه ده ها میلیارد دلار هزینه در تقابل با تهران، ادعا کرد: ایران در وضعیت اقتصادی وخیمی به سر می‌برد و بودجه‌ای برای پرداخت حقوق سربازانش ندارد! محاصره دریایی، بحران اقتصادی ایران را تشدید کرده است. مسائل مربوط به تهران نیز مانند همیشه حل‌وفصل خواهد شد؛ ماجرا شبیه به یک بازی شطرنج است. 

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برچسب ها
آمریکا ترامپ ایران جنگ حمله تنگه هرمز بازگشایی مذاکرات ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
1
پاسخ
این قمارباز متوهم معلوم نیست چه موادی میزنه در کل فقط دنبال امتیاز گیری برای انتخابات کنگره که قطعا با این وضعیت افتضاح شکست خورده است
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
0
پاسخ
درود بر نیروهای مسلح و تیم مذاکره کننده کشورمان درود بر شرف و غیرتتان تا پیروزی کامل راهی نمانده ما را سربلند کردید.تشکر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
1
0
پاسخ
یعنی واقعا حقوق سربازان رو داره؟؟؟
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