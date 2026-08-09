ادعای جدید ترامپ درباره تعامل با ایران!

به گزارش تابناک به نقل از مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تلاش برای آرام کردن فضای ملتهب کشورش و جهان متأثر از تبعات تجاوز پرهزینه وی به ایران ادعا کرد: با آرامش و بدون تشدید تنش با ایران تعامل می کنیم.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه اتخاذ مواضع ضد و نقیض خود و بی اشاره به افزایش قیمت حامل های سوخت در کشورش به دلیل ناامن سازی تنگه راهبردی هرمز، مدعی شد: تنها به‌ صورت محدود در حال مذاکره (با ایران) هستیم و تحولات مربوط به ایران را زیر نظر داریم؛ آن هم با در نظر گرفتن تورم شدیدی که این کشور با آن دست‌ به‌ گریبان است و این واقعیت که پولی در بساط ندارد!

دونالد ترامپ به منظور تشکیل موج رسانه ای جعلی علیه تهران در راستای دستاوردسازی برای خود و توجیه ده ها میلیارد دلار هزینه در تقابل با تهران، ادعا کرد: ایران در وضعیت اقتصادی وخیمی به سر می‌برد و بودجه‌ای برای پرداخت حقوق سربازانش ندارد! محاصره دریایی، بحران اقتصادی ایران را تشدید کرده است. مسائل مربوط به تهران نیز مانند همیشه حل‌وفصل خواهد شد؛ ماجرا شبیه به یک بازی شطرنج است.