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انتشار متن حکم رهبر انقلاب برای محسن رضایی

رهبر معظم انقلاب اسلامی، آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای در حکمی سرلشکر محسن رضایی را به‌عنوان نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی منصوب کردند.
کد خبر: ۱۳۸۸۹۹۲
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3857 بازدید
سیدمجتبی خامنه ای

به گزارش تابناک، متن حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی، آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای برای سرلشکر محسن رضایی منتشر شد.

در متن حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده است:

 بسم الله الرحمن الرحیم
برادر گرامی جناب آقای دکتر محسن رضایی

با توجه به تجارب ارزشمندتان بدین‌وسیله جناب‌عالی را که از پیشگامان دوره‌ی پرافتخار هشت سال دفاع مقدس هستید، به‌عنوان نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی منصوب می‌کنم. امیدوارم در انجام این مسئولیت مهم، کمال موفقیت را کسب نمایید.

ضمناً از تلاش شبانه‌روزی برادر عزیز جناب آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر تشکر می‌شود.

إن‌شاء‌الله تحت توجهات سرورمان حضرت بقیة‌الله‌الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف همواره سربازی مجاهد برای ملت سرافراز ایران باشید.

 سیدمجتبی خامنه‌ای

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رهبر انقلاب آیت الله سید مجتبی خامنه ای حکم انتصاب محسن رضایی شورای عالی امنیت ملی
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