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وزیر ارشاد به سیدحسن خمینی تسلیت گفت

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درگذشت مادر همسر سیدحسن خمینی را تسلیت گفت.
کد خبر: ۱۳۸۸۹۸۵
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وزیر ارشاد

به گزارش تابناک به نقل از جماران، سیدعباس صالحی در پیامی آورده است:

«حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین حاج سیدحسن خمینی؛

درگذشت بانوی مؤمنه و مکرمه، مرحومه نساءالسادات آل‌یاسین، همسر گرامی فقیه زمان‌شناس مرحوم آیت‌الله سیدمحمد موسوی بجنوردی، موجب تأثر و اندوه شد.

اینجانب این ضایعه را به جنابعالی، خاندان محترم موسوی بجنوردی، بیت معزز امام خمینی(ره) و دیگر بازماندگان گرامی تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای آن بانوی فقیده، رحمت واسعه الهی و همنشینی با اولیا و برای عموم داغداران، صبر، سلامتی و اجر خواستارم.»

گفتنی است، مرحومه نساءالسادات آل یاسین، همسر مرحوم آیت‌الله سیدمحمد موسوی بجنوردی و مادر همسر سیدحسن خمینی، امروز - ۱۸ مرداد - پس از طی دوره‌ای بیماری درگذشت.

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وزیر ارشاد سید عباس صالحی پیام تسلیت سید حسن خمینی
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