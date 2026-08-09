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نظم جدید منطقه‌ای در تنگه هرمز

کلیات طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصویب شد.
کد خبر: ۱۳۸۸۹۸۲
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تنگه هرمز

به گزاررش تابناک، علی خضزیان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در فضای مجازی نوشت: با توجه به موقعیت راهبردی خلیج فارس و تنگه هرمز و لزوم اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به منظور پیشگیری از تکرار اقدامات خصمانه علیه ایران، کلیات طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز با اجماع اعضای حاضر در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصویب شد.

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برچسب ها
علی خضریان نماینده مجلس تنگه هرمز خلیج فارس ایران امنیت منطقه تامین امنیت
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