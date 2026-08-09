به گزاررش تابناک، علی خضزیان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در فضای مجازی نوشت: با توجه به موقعیت راهبردی خلیج فارس و تنگه هرمز و لزوم اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به منظور پیشگیری از تکرار اقدامات خصمانه علیه ایران، کلیات طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز با اجماع اعضای حاضر در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصویب شد.