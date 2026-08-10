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مرغ را این‌بار با دوغ ترشِ گازدار بپزید

مرغ دوغی یکی از روش‌های فوق‌العاده برای ترد کردن و خوش‌طعم کردن مرغ است.
کد خبر: ۱۳۸۸۹۶۷
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مرغ

به گزارش تابناک؛ اسید موجود در دوغ باعث می‌شود بافت مرغ کاملا نرم و آبدار شود. در این مطلب با طرز تهیه مرغ دوغی خوشمزه و نکات و فوت‌وفن های آن آشنا می‌شوید.

مواد لازم

گوشت سینه یا ران مرغ (ترجیحا بدون استخوان) ۶۰۰ گرم

دوغ ترش گازدار ۱ لیتر

کره ۱۰۰ گرم

زعفران دم‌کرده غلیظ به مقدار لازم

نمک و فلفل به مقدار لازم

خلال پسته و بادام (اختیاری) برای تزئین

طرز تهیه:

برای شروع، گوشت مرغ بدون استخوان را به دلخواه در ابعاد خورشتی یا استیکی برش بزنید.

تکه‌های مرغ را در یک ظرف دربسته بریزید و حدود یک‌چهارم دوغ ترش گازدار را اضافه کنید.

مواد را به خوبی مخلوط کنید و اجازه دهید گوشت مرغ حداقل ۴ تا ۶ ساعت (ترجیحا یک شب تا صبح) در یخچال استراحت کند.

بعد از گذشت این مدت، گوشت مرغ مزه‌دار شده را از دوغ خارج کنید و داخل سبد بگذارید تا دوغ اضافی آن گرفته شود.

توجه داشته باشید، در این مرحله اصلا نباید قطعات مرغ را بشویید.

سپس، تکه‌های گوشت مرغ دوغی را با دستمال کمی خشک کنید تا موقع سرخ شدن آب نیندازند.

کره را در تابه مناسبی بریزید و روی حرارت متوسط بگذارید تا ذوب شود.

قطعات مرغ دوغی را به تابه اضافه کنید با حرارت متوسط تفت دهید تا دو طرف مرغ‌ها طلایی شود. مراقب باشید، کره نسوزد و تیره نشود.

در این مرحله از طرز تهیه مرغ دوغی مجلسی، نمک و فلفل را نیز اضافه کنید.

در این مرحله از طرز تهیه مرغ با دوغ و زعفران، باقی‌مانده دوغ را به تابه حاوی گوشت مرغ تفت خورده و طلایی اضافه کنید.

درب تابه را بگذارید و حرارت را کاملا ملایم کنید. اجازه دهید گوشت مرغ دوغی به مدت ۳۰ تا ۳۵ دقیقه دیگر روی حرارت ملایم بپزد و غلظت دوغ ترش بیشتر شود.

وقتی سس مرغ دوغی به غلظت مناسب رسید، ۲ تا ۳ قاشق غذاخوری زعفران دم‌کرده غلیظ روی مرغ دوغی بریزید. پس از ۵ دقیقه، حرارت را خاموش کنید و تابه را کنار بگذارید.

حدود ۱۰ دقیقه صبر کنید تا مرغ دوغی پخته شده داخل تابه استراحت کند. سپس، این غذای نرم و آبدار را در ظرف سرو بریزید و در صورت تمایل، با خلال بادام و پسته تفت خورده در کره تزئین کنید.

شما به دلخواه می‌توانید مرغ دوغی را با برنج ساده یا زعفرانی، با انواع نان، با پوره سیب‌زمینی یا حتی با انواع سبزیجات بخارپز سرو کنید.

نکات و فوت‌وفن ها

در طرز تهیه مرغ به روش جدید، اسید موجود در دوغ گازدار موجب شکسته شدن بافت پروتئینی گوشت مرغ می‌شود. به این ترتیب، گوشت مرغ به مراتب نرم‌تر و خوشمزه‌تر خواهد شد.

در صورت تمایل، می‌توانید کمی فلفل دلمه‌ای یا قارچ تفت داده شده نیز در اواخر پخت به تابه اضافه کنید تا طعم بهتری بگیرد.

با توجه به اینکه دوغ معمولا حاوی مقداری نمک است، در هنگام افزودن نمک به غذا مراقب باشید که شور نشود.

در طرز تهیه مرغ دوغی طعم دار، کافی است گوشت مرغ مزه‌دار شده را با مقداری پیاز و سیر تفت دهید و در ۵ دقیقه پایانی پخت، کمی شنبلیله خشک اضافه کنید.

در صورت تمایل، می‌توانید طرز تهیه مرغ دوغی سوخاری را امتحان کنید. برای این منظور، کافی است گوشت مرغ را با استفاده از دوغ ترش گازدار مزه‌دار کنید. سپس، گوشت مرینیت شده را به روش معمول سوخاری کنید.

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مرغ دوغ گوشت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
4
4
پاسخ
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