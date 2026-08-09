تناقضی که وزارت نیرو باید پاسخگو باشد/ عسلویه نباید قربانی قطعی برق شود!
گزارشهای محلی از قطع برق در منطقه ۲ عسلویه در حالی منتشر شده که پیشتر وزیر نیرو از معافیت استان بوشهر و دیگر استانهای جنوبی از خاموشی خبر داده بود.
به گزارش سرویس انرژی تابناک، عسلویه یک شهر معمولی نیست. عسلویه قلب بخشی از اقتصاد انرژی کشور است؛ جاییکه مجتمعهای گازی، پتروشیمیها و تأسیسات عظیم انرژی کنار هم قرار گرفتهاند. با این حال گزارشهایی از قطع برق در منطقه ۲ عسلویه منتشر شده؛ موضوعی که اگر صحت داشته باشد، صرفاً یک خاموشی محلی نیست و میتواند برای فعالیت واحدهای صنعتی منطقه تبعاتی به همراه داشته باشد. اهمیت ماجرا زمانی بیشتر میشود که این اتفاق را کنار اظهارات اخیر وزیر نیرو بگذاریم. حالا این پرسش مطرح است که چرا وقتی وزیر نیرو از معافیت استان بوشهر برای قطع برق خبر یا وعده داده اما تصمیم دیگری در این منطقه اتخاذ شده است؟
وعدهای که محل سؤال شده!
عباس علیآبادی، وزیر نیرو، در جریان سفر به استانهای جنوبی اعلام کرده بود که استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان به دلیل شرایط جنگی و گرمای شدید تابستانی از اعمال خاموشی معاف میشوند و مردم سایر نقاط کشور با صرفهجویی، امکان تأمین برق این مناطق را فراهم میکنند. ۳۱ تیرماه «آینه جم» به نقل از وزیر نیرو آورده بود که این چهار استان باید از خاموشی معاف باشند. همین گزارش همچنین به وعده وزیر برای جمع شدن بساط خاموشیها تا نیمه شهریورماه اشاره کرده است. حالا گزارش قطع برق در منطقه ۲ عسلویه، این سؤال ساده، اما جدی را ایجاد میکند که اگر بوشهر از برنامه خاموشی معاف شده، با دستور چه کسی یا کسانی برق یک منطقه عسلویه قطع شده؟ آیا این قطعی اساساً ناشی از برنامه مدیریت بار وزارت نیرو بوده یا حادثهای فنی در شبکه رخ داده؟ آیا برق فقط بخشهای مسکونی قطع شده یا واحدهای صنعتی و پتروشیمی نیز تحت تأثیر قرار گرفتهاند؟ مهمتر از همه، مدت و دامنه این قطعی چقدر بوده است؟ تا زمان انتشار این گزارش، پاسخ روشنی از مسئولان استانی درباره این ادعا منتشر نشده است.
عسلویه جای خاموشی معمولی نیست
خاموشی در یک محله مسکونی، هر چقدر هم آزاردهنده باشد، با خاموشی در یک زنجیره صنعتی پیچیده تفاوت دارد. در صنایع گاز و پتروشیمی، برق فقط برای روشن کردن چراغ و سیستم سرمایش مصرف نمیشود. تجهیزات کنترلی، پمپها، کمپرسورها، سیستمهای خنککننده و مجموعهای از تجهیزات حیاتی به برق پایدار نیاز دارند.
تجربه گذشته نیز نشان داده که نوسان یا قطع برق در تأسیسات منطقه میتواند پیامدهای فراتر از خاموش شدن چند واحد داشته باشد. در سالهای گذشته، مدیرکل وقت حفاظت محیط زیست استان بوشهر اعلام کرده بود که مشکلات فنی ناشی از نوسان و قطع برق در یکی از پالایشگاههای عسلویه به خاموشی واحد و افزایش فلرینگ و آلودگی هوا منجر شده بنابراین پرسش درباره خاموشی عسلویه فقط «رفتن یا نرفتن برق نیست». اگر برق یک منطقه انرژیمحور قطع شود، چه مقدار تولید، خوراک، محصول و درآمد ممکن است در معرض خطر قرار گیرد؟
برای پاسخ دقیق به این سؤال، باید نام مجتمعهای متاثر، زمان قطعی، میزان بار قطعشده و مدت زمان توقف احتمالی واحدها مشخص شود؛ اطلاعاتی که در گزارشهای فعلی در دسترس نیست و نباید درباره آنها عددسازی کرد.
یک تناقض بزرگتر
ماجرا یک طرف دیگر هم دارد. محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهوری، ۲۹ تیرماه سالجاری در اهواز درباره خاموشیها گفته بود که کشور با دو نوع ناترازی مواجه است؛ یکی ناشی از کمبود و دیگری ناشی از آسیبهای واردشده به بخش گاز و برق در جریان جنگ. اگر قطعی برق عسلویه صحت داشته باشد، یک احتمال جدی وجود دارد؛ معافیت اعلامشده برای بوشهر ممکن است به معنای مصونیت مطلق هر نقطه و هر مشترک از هر نوع قطعی نباشد اما این دقیقاً همان چیزی است که وزارت نیرو باید روشن کند. اگر قطعی برنامهریزیشده بوده، چرا برخلاف وعده معافیت انجام شده؟ اگر قطعی اضطراری بوده، علت اضطرار چه بوده؟ اگر قطعی فنی بوده، آیا شبکه منطقه دچار حادثه شده؟ اگر قطعی مربوط به تأسیسات صنعتی یا پتروشیمی بوده، آیا تصمیم با اطلاع وزارت نفت و مدیریت منطقه انرژی پارس اتخاذ شده؟ اینها پرسشهایی است که پاسخ رسمی میخواهد، نه حدس و گمان.
عسلویه نباید قربانی ابهام شود
در شرایطی که کشور با ناترازی برق، آسیبهای زیرساختی و گرمای شدید دستوپنجه نرم میکند، مدیریت شبکه برق کار سادهای نیست. ممکن است وزارت نیرو در برخی مقاطع ناچار به تصمیمهای اضطراری شود. اما یک اصل همچنان پابرجاست؛ هرچه زیرساخت حیاتیتر باشد، توضیح درباره تصمیمهای آن نیز باید شفافتر باشد.
عسلویه یکی از مهمترین نقاط انرژی کشور است. اگر قرار است برق یک منطقه قطع شود، افکار عمومی حق دارد بداند چرا، برای چه مدتی، با چه میزان بار و با چه پیامدی؛ اگر قرار نبوده برق بوشهر و بهویژه مناطق جنوبی در این شرایط قطع شود، چه کسی برق عسلویه را قطع کرده؟ این سؤال، فعلاً بیپاسخ است.