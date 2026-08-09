موشکهای پاتریوت عربستان هم ته کشید
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ از ذخایر موشکهای پاتریوت عربستان تنها ۴۰۰ فروند باقی مانده است. این در حالی است که این کشور تا پیش از شروع جنگ ایران از ۲۸۰۰ فروند موشک رهگیر پاتریوت (PAC-۳) برخوردار بود. ریاض، بخش عمده این موشکها را تنها در طول ۳۸ روز جنگ علیه ایران از دست دادهاند. عربستان در حالی با زرادخانه خالی از موشکهای پاتریوت دستبهگریبان است که در هفتههای اخیر بارها مورد حمله نیروهای مسلح یمن قرار گرفته است. این کاهش شدید ذخایر تسلیحاتی نهتنها عربستان، بلکه سایر کشورهای حوزه خلیج فارس را نیز تحت تأثیر قرار داده است. همین موضوع، آمریکا را به تکاپو انداخته تا فروش ۵۲۵۰ موشک به کشورهای بحرین، کویت، قطر و امارات متحده عربی را تصویب کند. ایالات متحده خود هم وضعیتی بهتر از عربستان ندارد. به گزارش رسانهها، واشنگتن بیش از ۸۰ درصد موشکهای تاد خود را مصرف کرده و از موشکهای پاتریوت این کشور هم تنها ۱۷۰۰ فروند باقی مانده است و ذخایر این رهگیرها به نصف رسیده است. آمریکا اکنون در صدد است تا تولید موشکهای رهگیر پاتریوت و تاد خود را چند برابر کند. این کشور در ۲۹ ژوئیه قراردادی به ارزش حداکثر ۵۸.۶ میلیارد دلار با لاکهید مارتین برای تولید رهگیرهای پاتریوت امضا کرد که بزرگترین سفارش از این نوع در تاریخ محسوب میشود. پیمانکاران، این توافق را طی هفت سال برای تأمین نیازهای هم نیروهای مسلح آمریکا و هم مشتریان خارجی اجرا خواهند کرد. با این حال، کارشناسان تأکید کردهاند که با وجود این قراردادها، همچنان این نرخ تولید نیازهای آمریکا و متحدانش را به طور کامل برطرف نخواهد کرد.