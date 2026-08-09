صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

موشک‌های پاتریوت عربستان هم ته‌ کشید

همزمان با انتشار اخباری در مورد کاهش تسلیحات آمریکا، اکنون رسانه‌ها از مصرف ۸۶ درصدی ذخایر موشک‌های پاتریوت عربستان در طول جنگ علیه ایران خبر داده‌اند.
کد خبر: ۱۳۸۸۹۴۱
| |
3034 بازدید
|
۱
موشک پاتریوت

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ از ذخایر موشک‌های پاتریوت عربستان تنها ۴۰۰ فروند باقی مانده است. این در حالی است که این کشور تا پیش از شروع جنگ ایران از ۲۸۰۰ فروند موشک رهگیر پاتریوت (PAC-۳) برخوردار بود. ریاض، بخش عمده این موشک‌ها را تنها در طول ۳۸ روز جنگ علیه ایران از دست داده‌اند. عربستان در حالی با زرادخانه خالی از موشک‌های پاتریوت دست‌به‌گریبان است که در هفته‌های اخیر بار‌ها مورد حمله نیرو‌های مسلح یمن قرار گرفته است. این کاهش شدید ذخایر تسلیحاتی نه‌تنها عربستان، بلکه سایر کشور‌های حوزه خلیج فارس را نیز تحت تأثیر قرار داده است. همین موضوع، آمریکا را به تکاپو انداخته تا فروش ۵۲۵۰ موشک به کشور‌های بحرین، کویت، قطر و امارات متحده عربی را تصویب کند. ایالات متحده خود هم وضعیتی بهتر از عربستان ندارد. به گزارش رسانه‌ها، واشنگتن بیش از ۸۰ درصد موشک‌های تاد خود را مصرف کرده و از موشک‌های پاتریوت این کشور هم تنها ۱۷۰۰ فروند باقی مانده است و ذخایر این رهگیر‌ها به نصف رسیده است. آمریکا اکنون در صدد است تا تولید موشک‌های رهگیر پاتریوت و تاد خود را چند برابر کند. این کشور در ۲۹ ژوئیه قراردادی به ارزش حداکثر ۵۸.۶ میلیارد دلار با لاکهید مارتین برای تولید رهگیر‌های پاتریوت امضا کرد که بزرگترین سفارش از این نوع در تاریخ محسوب می‌شود. پیمانکاران، این توافق را طی هفت سال برای تأمین نیاز‌های هم نیرو‌های مسلح آمریکا و هم مشتریان خارجی اجرا خواهند کرد. با این حال، کارشناسان تأکید کرده‌اند که با وجود این قراردادها، همچنان این نرخ تولید نیاز‌های آمریکا و متحدانش را به طور کامل برطرف نخواهد کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
پاتریوت موشک تاد عربستان نیروهای مسلح
بازخوانی تاریخ/ آخرین امپراتور مغول در قاب دوربین!
طوفانی که هنوز نباریده؛ رویارویی خاموش میان آنکارا و تل‌آویو
ترامپ نمی‌تواند در جنگ با ایران پیروز شود/ تمرکز روی جنگ اوکراین باشد که امکان پیروزی است
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تصاویر رهبر انقلاب در جلسات با فرماندهان منتشر می‌شود
هلاکت چند افسر سعودی در حملات یمن به «المخا»
واکنش معنادار ظریف به پیمان مکه
جشن سعودی‌ها پس از توافق با پیمان با ترکیه و پاکستان
حمله پهپادی یمن به پالایشگاه آرامکو
«پیمان مکه» پاکستان را وارد جنگ با ایران می‌کند؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
France
|
۱۷:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
1
پاسخ
بیخیال تابناک
دفعه قبل هم بعد 12 روز کلی از این حرفها بود اما شاهد جنگ مجدد بودیم و خسارت شدید مادی و معنوی هم دیدیم.
وب گردی
پرشین هتل
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!  (۱۲۲ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۱۰۹ نظر)
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!  (۹۳ نظر)
آقای خرازی! از کجا این همه خبر محرمانه دارید؟ / انسجام را قربانی نکنید  (۸۴ نظر)
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!  (۸۳ نظر)
۴ متهم قتل «حمیدرضا رجب‌زاده» دستگیر شدند  (۸۰ نظر)
حمله شدید آقای خواننده به فردوسی‌پور: زالوصفت!  (۷۹ نظر)
مبالغی که مردم را شوکه کرد؛ جهش عجیب قبض آب از کجا آمد؟  (۷۰ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۶۶ نظر)
حذف ارز دارو یعنی «سال کشتار بیماران» / نظام سلامت با بحران جدی روبه‌رو می‌شود  (۵۹ نظر)
فرمان اردوکشی به تهران و شورش برای ساقط کردن دولت پزشکیان!  (۵۹ نظر)
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند  (۵۶ نظر)
یوسف پزشکیان؛ دستیار رسانه‌ای رئیس‌جمهور یا تولیدکننده سیگنال‌های پرهزینه؟ / هر حرفی را نمی‌شود «نظر شخصی» دانست  (۵۵ نظر)
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست  (۵۵ نظر)
تأیید ربایش و قتل حمیدرضا رجب‌زاده  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005pKH
tabnak.ir/005pKH