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کاهش نسبی دمای تهران از سه‌شنبه

اداره کل هواشناسی استان تهران با اشاره به افزایش دمای استان طی امروز و فردا (۱۸و ۱۹ مرداد)، از کاهش نسبی دما از روز سه شنبه (۲۰ مرداد) خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۸۹۳۰
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کاهش دما

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بر پایه واکاوی الگو‌های همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش وزش باد و ابر پیش‌بینی می‌شود.

طی این مدت در بعضی ساعت‌ها در مناطق جنوبی و غربی و تاحدی در مناطق مرکزی استان، افزایش وزش باد گاهی وزش باد شدید، در مناطق جنوبی گاهی همراه با گرد و خاک مورد انتظار است.

تا روز دوشنبه (۲۰ مرداد) در برخی ساعت‌ها در بخش‌های شمالی استان تهران به‌ویژه ارتفاعات بالادست، بارش پراکنده گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود.

امروز و فردا (۱۸ و ۱۹ مرداد) افزایش دما و روز سه شنبه (۲۰ مرداد) کاهش نسبی دما مورد انتظار است.

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