طلا دوباره آماده جهش شد؟ سیگنال صعود از اونس جهانی تا صندوقهای طلا
اونس جهانی طلا هفته گذشته با رشد ۶ درصدی به محدوده ۴۳۴۰ دلار رسید. هرچند افت دلار آزاد از ۱۹۲ به ۱۸۶ هزار تومان، فعلاً مانع جهش شدید قیمت طلا در بازار داخلی شده، اما کارشناسان معتقدند با همراستا شدن روند دلار و اونس، موج صعودی طلا میتواند پرقدرتتر شود.
ورود پول هوشمند به صندوقهای طلا از ابتدای سال نیز این انتظار را تقویت میکند؛ صندوق طلای «رز ترنج» بیش از ۷ همت جذب سرمایه داشته است.البته پشتوانه فیزیکی شمش طلا، نقدشوندگی بالا حتی در جنگ، خریدوفروش آنلاین و حذف اجرت و کارمزد، از دیگر دلایل استقبال سرمایهگذاران از صندوق طلای «رز ترنج» است.
از میان اخبار؛ راهنمای سرمایهگذاری و خرید صندوق طلا
دلایل رشد اونس جهانی طلا
با آغاز جنگ، برخلاف انتظار، بازار طلا مدتی وارد رکود شد. رشد قیمت نفت، افزایش تقاضا برای دلار، نگرانی از تورم در آمریکا و احتمال افزایش نرخ بهره باعث شد اونس جهانی طلا از محدوده ۵۲۰۰ دلار تا حدود ۴۰۰۰ دلار کاهش یابد.
اما گزارشهای اقتصادی اخیر نشان میدهد فدرال رزرو فعلاً برنامهای برای افزایش نرخ بهره ندارد؛ موضوعی که انتظارات صعودی در بازار طلا را تقویت کرده و دوباره اونس جهانی را در مسیر رشد قرار داده است.
اثر دلار آزاد بر قیمت طلا در ایران
قیمت طلا در ایران از دو عامل اصلی تأثیر میگیرد: اونس جهانی و نرخ دلار آزاد. از ابتدای سال، حرکت این دو متغیر تا حدی معکوس بوده است؛ بهطوریکه اخبار مربوط به توافق و مذاکره، همزمان با افزایش اونس جهانی، باعث کاهش دلار آزاد شده و رشد قیمت ریالی طلا را تعدیل کرده است.
با این حال، کارشناسان معتقدند این روند معکوس بهتدریج همگرا خواهد شد. از یکسو فشارهایی مانند کسری بودجه و رشد نقدینگی میتواند مسیر دلار را صعودی نگه دارد و از سوی دیگر، پیشبینی برخی بانکهای معتبر جهانی از رشد اونس طلا تا محدوده ۴۹۰۰ تا ۵۵۰۰ دلار تا پایان ۲۰۲۶ حکایت دارد.
آیا اکنون زمان خرید طلاست؟
برای تصمیمگیری درباره سرمایهگذاری در طلا باید به دو شاخص اصلی یعنی اونس جهانی و دلار آزاد توجه کرد. اونس در محدوده ۴۰۰۰ دلار نزدیک به کفهای قیمتی ارزیابی میشود و حتی در سطوح بالاتر نیز از نگاه بسیاری از تحلیلگران همچنان ظرفیت رشد دارد. در بازار داخلی نیز اگرچه دلار در مقاطعی اصلاح داشته، اما روند کلی آن از ابتدای سال صعودی بوده و همین اصلاحها از نگاه سرمایهگذاران میتواند فرصت خرید ایجاد کند.
بهترین روش سرمایهگذاری در طلا
در میان روشهای مختلف سرمایهگذاری، صندوقهای طلا به دلیل نقدشوندگی بالا، پشتوانه فیزیکی سکه و شمش، نظارت سازمان بورس و بانک مرکزی، خریدوفروش آنلاین و حذف اجرت ساخت یکی از گزینههای جذاب برای سرمایهگذاران محسوب میشوند.
در این میان، صندوق طلای «رز ترنج» با بازدهی سالانه ۱۲۸ درصدی، در ماههای اخیر مورد توجه پولهای هوشمند بازار طلا قرار گرفته است. برای اطلاعات بیشتر میتوانید به سایت صندوق طلای رز ترنج مراجعه کنید.