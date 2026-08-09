یک سال پس از خاموشی مردی که با قلم، روح ایران را نقاشی کرد؛ محمود فرشچیان، نگارگر جاودانه

۱۸ مرداد، سالروز درگذشت استاد محمود فرشچیان است؛ هنرمندی که نگارگری ایرانی را از قاب کتاب‌ها بیرون کشید، به آن حرکت و زندگی بخشید و توانست عرفان، ادبیات، مذهب و خیال ایرانی را با زبان تصویر به جهانیان معرفی کند.

به گزارش سرویس فرهنگی تابناک؛ یک سال از روزی می‌گذرد که خبر درگذشت محمود فرشچیان، یکی از بلندآوازه‌ترین نگارگران معاصر ایران، منتشر شد؛ اما برای هنرمندی که بخش بزرگی از زندگی خود را صرف جاودانه کردن زیبایی کرده است، مرگ شاید پایان چندانی نداشته باشد. فرشچیان در ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ و در ۹۵ سالگی در آمریکا درگذشت؛ با این حال، خطوط روان، رنگ‌های درخشان و آدم‌ها و فرشتگان و اسب‌های آثارش همچنان در حافظه هنر ایران زنده‌اند.

محمود فرشچیان چهارم بهمن ۱۳۰۸ در اصفهان متولد شد؛ شهری که شاید بهتر از هر جای دیگری می‌توانست کودکی یک نگارگر را با نقش، رنگ، کاشی، فرش و معماری آشنا کند. پدرش، غلامرضا فرشچیان، تاجری هنردوست و فعال در حوزه فرش بود و خیلی زود استعداد فرزندش را شناخت. محمود از همان سال‌های کودکی شیفته نقش‌های فرش بود و بنا بر روایت‌هایی از خودش، در چهار سالگی روی زمین می‌نشست و نقش قالی‌ها را روی کاغذ می‌کشید.

پدر، که استعداد فرزندش را جدی گرفته بود، او را نزد استاد حاج میرزا آقا امامی برد؛ یکی از استادان برجسته هنر اصفهان. همین دیدار، سرآغاز مسیری شد که بعدها به یکی از مهم‌ترین فصل‌های تاریخ نگارگری معاصر ایران انجامید. فرشچیان در ادامه نزد استاد عیسی بهادری نیز آموزش دید و در هنرستان هنرهای زیبای اصفهان، با مبانی نگارگری، طراحی، تذهیب و دیگر هنرهای سنتی آشنا شد.

کودکی که نقش‌ها را از حفظ می‌کشید

یکی از روایت‌های مشهور از کودکی فرشچیان، خاطره‌ای است که خود او از نخستین روزهای آموزش نزد میرزا آقا امامی نقل کرده است؛ زمانی که استاد، طرح یک آهو را به او داد تا از روی آن طراحی کند. فرشچیان آن‌قدر شیفته کار شد که به جای یک طرح، تعداد زیادی آهو در اندازه‌ها و حالت‌های مختلف کشید.

شاید بتوان ریشه یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های آثار آینده او را همین‌جا پیدا کرد؛ در نگاه کودکی که تنها به تقلید از یک نقش قانع نبود و می‌خواست آن را در حالت‌های تازه ببیند.

فرشچیان بعدها نیز از شیوه آموزش استاد عیسی بهادری یاد می‌کرد؛ استادی که شاگردانش را وادار می‌کرد ابتدا خودشان خطاهای طراحی‌شان را پیدا کنند. این آموزش، در کنار استعداد ذاتی و پشتکار کم‌نظیر فرشچیان، پایه‌های هنری را ساخت که بعدها به سبکی مستقل و تأثیرگذار تبدیل شد.

سفر به اروپا؛ مواجهه با جهان و بازگشت به خویشتن

پس از پایان تحصیلات هنری در اصفهان، فرشچیان برای مطالعه هنر غرب و آشنایی نزدیک‌تر با آثار هنرمندان بزرگ اروپایی راهی اروپا شد. سال‌های حضور او در اروپا، فرصتی بود تا در موزه‌ها و مجموعه‌های هنری، آثار هنر کلاسیک و مدرن غرب را از نزدیک مطالعه کند.

اما نکته مهم این بود که فرشچیان در برابر هنر غرب، هویت هنری خود را از دست نداد. او آنچه را آموخته بود با خود به ایران آورد و تلاش کرد از دل گفت‌وگوی میان سنت ایرانی و تجربه‌های تازه، زبان شخصی خودش را پیدا کند.

پس از بازگشت به ایران، فعالیت حرفه‌ای خود را در اداره کل هنرهای زیبای تهران ادامه داد و بعدها به مدیریت در حوزه هنرهای ملی و تدریس در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران پرداخت.

آنچه فرشچیان را از بسیاری از نگارگران پیش از خود متمایز کرد، همین نگاه تازه بود: او نمی‌خواست نگارگری صرفاً تصویرگر شعر و داستان باشد؛ می‌خواست نقاشی، زبان مستقل ذهن و خیال هنرمند باشد.

وقتی نگارگری از قاب کتاب بیرون آمد

فرشچیان خود درباره تحول نگارگری ایرانی بر این باور بود که نگارگر نباید خود را در محدوده کوچک متن و جدول کتاب محصور کند. در نگاه او، نقش می‌توانست از حاشیه عبور کند، حرکت کند، گسترش یابد و جهانی مستقل برای خود بسازد.

این نگاه در آثارش به‌وضوح دیده می‌شود.خطوط در تابلوهای فرشچیان آرام نمی‌گیرند؛ می‌چرخند، بالا می‌روند، بازمی‌گردند و عناصر تصویر را به یکدیگر پیوند می‌دهند. آدم‌ها، پرندگان، اسب‌ها، فرشتگان، درختان و ابرها در یک حرکت پیوسته به گردش درمی‌آیند؛ گویی هیچ‌کدام جدا از دیگری نیستند.