به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، در تشریح جزئیات نشست علنی نمایندگان گفت: نشست امروز یکشنبه (۱۸ مرداد ماه) از ساعت ۹ صبح با حضور ۲۵۳ نفر از نمایندگان به ریاست حمیدرضا حاجی بابایی نایب رییس مجلس و به صورت مجازی برگزار شد.

وی گفت: در نشست امروز ادامه گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد «لایحه یک فوریتی مقابله با جنایات بین‌المللی» مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس عنوان کرد: همچنین ماده ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ لایحه پس از بررسی به تصویب نمایندگان رسید که این مواد درخصوص رسیدگی به جنایات موضوع این قانون در دادگاه‌های مربوطه است.