متهم متواری مخل نظام ارزی کشور دستگیر شد
دادگستری آذربایجان غربی: یک متهم متواری که تعهدات ارزی خود به میزان ۵۱ میلیون یورو (معادل ۱۰ همت) را رفع تعهد نکرده بود در پیرانشهر دستگیر و با صدور قرار تامین کیفری به زندان معرفی شد.
کد خبر: ۱۳۸۸۹۰۶| |
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ دادگستری آذربایجان غربی اعلام کرد: یک متهم متواری که تعهدات ارزی خود به میزان ۵۱ میلیون یورو (معادل ۱۰ همت) را رفع تعهد نکرده بود در پیرانشهر دستگیر و با صدور قرار تامین کیفری به زندان معرفی شد.
علاوهبر موضوع عدم رفع تعهدات ارزی پرونده فرار مالیاتی به مبلغ ۲ همت نیز برای متهم تشکیل و در فرآیند قضایی قرار گرفت.
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