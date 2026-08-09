متهم متواری مخل نظام ارزی کشور دستگیر شد

دادگستری آذربایجان غربی: یک متهم متواری که تعهدات ارزی خود به میزان ۵۱ میلیون یورو (معادل ۱۰ همت) را رفع تعهد نکرده بود در پیرانشهر دستگیر و با صدور قرار تامین کیفری به زندان معرفی شد.





به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ دادگستری آذربایجان غربی اعلام کرد: یک متهم متواری که تعهدات ارزی خود به میزان ۵۱ میلیون یورو (معادل ۱۰ همت) را رفع تعهد نکرده بود در پیرانشهر دستگیر و با صدور قرار تامین کیفری به زندان معرفی شد.



علاوه‌بر موضوع عدم رفع تعهدات ارزی پرونده فرار مالیاتی به مبلغ ۲ همت نیز برای متهم تشکیل و در فرآیند قضایی قرار گرفت.