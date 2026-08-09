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متهم متواری مخل نظام ارزی کشور دستگیر شد

دادگستری آذربایجان غربی: یک متهم متواری که تعهدات ارزی خود به میزان ۵۱ میلیون یورو (معادل ۱۰ همت) را رفع تعهد نکرده بود در پیرانشهر دستگیر و با صدور قرار تامین کیفری به زندان معرفی شد.
کد خبر: ۱۳۸۸۹۰۶
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1454 بازدید
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متهم



به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ دادگستری آذربایجان غربی اعلام کرد: یک متهم متواری که تعهدات ارزی خود به میزان ۵۱ میلیون یورو (معادل ۱۰ همت) را رفع تعهد نکرده بود در پیرانشهر دستگیر و با صدور قرار تامین کیفری به زندان معرفی شد. 

علاوه‌بر موضوع عدم رفع تعهدات ارزی پرونده فرار مالیاتی به مبلغ ۲ همت نیز برای متهم تشکیل و در فرآیند قضایی قرار گرفت.

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متهم ارزی فرار مالیاتی دستگیر پیرانشهر
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
1
پاسخ
چه خبره تو این تخصیص ارزها !؟ بالاخره کی این سیاست های غلط تخصیص ارز که اتفاقا شکل کاملا قانونی هم دارد میخواد اصلاح بشه و اعتماد از دست رفته مردم ترمیم بشه !؟ دلیل اصلی فسادهای کلان ریشه قوی در تحریم دارد و بس!
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