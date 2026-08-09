روایت سخنگوی شورای نگهبان از حمله به بیت رهبری





به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ هادی طحان نظیف گفت: در روز حادثه (۹ اسفند) در محل کار خود در شورای نگهبان حضور داشتیم. با توجه به نزدیک بودن ساختمان شورای نگهبان به دفتر مقام معظم رهبری، صدای انفجار و لرزش ساختمان کاملاً احساس شد.



پس از وقوع حادثه، به همراه سایر همکاران به حیاط شورای نگهبان آمدیم. اگرچه برخی برادران پاسدار و نیروهای حفاظتی پیشنهاد تخلیه ساختمان را مطرح کردند، اما ترجیح دادیم در محل حضور داشته باشیم.



دغدغه اصلی همه مسئولان و مردم در آن لحظات سلامتی و جان گرانقدر رهبر معظم انقلاب بود.



مانند همه مردم، پیگیر اخبار و سلامتی ایشان بودیم و پس از اطمینان از شهادت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، فرآیندهای قانونی و حقوقی در دستور کار قرار گرفت.