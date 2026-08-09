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یوسف پزشکیان؛ دستیار رسانه‌ای رئیس‌جمهور یا تولیدکننده سیگنال‌های پرهزینه؟ / هر حرفی را نمی‌شود «نظر شخصی» دانست

صحبت‌های اخیر یوسف پزشکیان درباره «شدنی نبودن کنترل تورم» و تبعات احتمالی محاصره دریایی ایران، بار دیگر حساسیت‌ها درباره نحوه اظهارنظر فردی را برانگیخته که خود در جایگاه رسانه‌ای دولت قرار دارد؛ جایگاهی که بیش از هر چیز نیازمند شناخت دقیق از تبعات هر کلمه و پیامی است که به افکار عمومی و بیرون از کشور مخابره می‌شود.
کد خبر: ۱۳۸۸۸۷۹
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2569 بازدید
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۱۷

یوسف پزشکیان؛ بالاخره شما در این مملکت چه‌کاره‌اید؟ / در شرایط جنگی، هر حرفی «نظر شخصی» نیست؛ سیگنال است

به گزارش تابناک، اظهارات تازه یوسف پزشکیان درباره «شدنی نبودن کنترل تورم» و تبعات احتمالی محاصره دریایی ایران، بار دیگر این سؤال را مطرح کرده که او با چه رویکرد و مسئولیتی درباره مسائل کلان اقتصادی و امنیتی کشور سخن می‌گوید. او اگر چه مسئولیت رسانه‌ای در دولت دارد، اما همین جایگاه دقیقاً ایجاب می‌کند که بیش از هر فرد دیگری نسبت به تبعات سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای کلمات خود حساس باشد.

نقد ما به این نیست که چرا یوسف پزشکیان حرف می‌زند؛ نقد این است که کسی که در جایگاه مشاور و دستیار رسانه‌ای رئیس‌جمهور قرار دارد، باید بیش از دیگران بداند که هر جمله‌اش چگونه بازتاب پیدا می‌کند و چه سیگنالی به افکار عمومی، بازار و حتی بیرون از مرزهای کشور می‌فرستد. در شرایط عادی شاید بتوان بسیاری از این اظهارات را یک تحلیل شخصی تلقی کرد، اما وقتی کشور در شرایط جنگی و فشار اقتصادی قرار دارد، صحبت از «نشدن کنترل تورم»، «محاصره دریایی» و «نبود امکان واردات» دیگر صرفاً یک بحث شخصی و خانوادگی نیست؛ اینها گزاره‌هایی با تبعات رسانه‌ای و سیاسی‌اند.

اتفاقاً اگر یوسف پزشکیان را صرفاً یک فرد عادی بدانیم، می‌توان گفت هر کسی حق دارد تحلیل خودش را داشته باشد. اما وقتی او در جایگاه دستیار رسانه‌ای رئیس‌جمهور فعالیت می‌کند، انتظار از او بالاتر می‌رود. دستیار رسانه‌ای باید عواقب حرف‌ها، نوشته‌ها و پیام‌هایی را که منتشر یا منتقل می‌کند بفهمد؛ باید بداند چه چیزی را، چه زمانی و با چه ادبیاتی بیان کند و کجا سکوت، خود یک مسئولیت حرفه‌ای است.

این موضوع زمانی حساس‌تر می‌شود که پیش‌تر نیز درباره حضور و اظهارات او در برخی جلسات و روایت‌هایی که از فضای دولت ارائه کرده، بحث و انتقاد رسانه‌ای شکل گرفته است. بنابراین سؤال امروز این نیست که «یوسف پزشکیان چه‌کاره است؟»؛ سؤال دقیق‌تر این است: اگر قرار است در جایگاه رسانه‌ای دولت نقش داشته باشد، آیا به اندازه جایگاهش مسئولیت‌پذیری رسانه‌ای و درک تبعات اظهاراتش را هم دارد؟ در شرایط جنگ، کشور بیش از همیشه به روایت دقیق، حساب‌شده و مسئولانه نیاز دارد؛ نه اظهاراتی که بعداً مجبور شویم درباره منظور و تبعاتشان توضیح بدهیم.

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برچسب ها
یوسف پزشکیان فرزند رئیس جمهور خبرفوری تابناک تورم گرانی محاصره دریایی ایران راهکار
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۷
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
13
39
پاسخ
مگر مردم غریبه اند، یا نگارنده این نظر را دارد که مردم نباید در جریان وضعیت کشور خودشان قرار بگیرند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
مردم غزیبه نیستند، ایشان و پدر ایشان بدون سابقه اجرایی درخور، سکان ریاست قوه مجریه را بدست گرفته اند و در این شرایط سومدیریت را در پشت مسائل روز (البته غیرقابل کتمان از لحاظ اثرگذاری) مخفی مینمایند.
صمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
اصلامتن روخوندی؟اره میگه درسته همه میتونن نظرشخصیشون روبگن اماوقتی درجایگاه دستیاررسانه ای دولت قرارمیگیری نظرت میتونه پیامد اجتماعی وسیاسی حتی خارج از مرزهاروداشته باشه.شماهرحرف خانوادگیتون رو میری جارمیزنی؟
عاشق شعروخون
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
یوسف گمشده بازایدبه دولت غم بخور
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
۱۱:۱۴ آیا وزیر اجرایی هست ؟اول تحقیق کن بعد نظر بده رئیس جمهور قبلا وزیر بوده
جواد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
بزرگوار ایشون در مقام جایگاهی که هستن نباید پالس منفی به نفع دشمن بفرسته که نمیشه نمیشود حرفهای آدم عادی که نیست مشاور رئیس جمهور هست البته که خود رئیس جمهور هم مدام میگه نمیشه رفقاشم هم حزبی هاشم میگن نمیشه تازه یکیشون میگفت ما مگه حریف آمریکا میشیم یه دکمه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
اگه خونه شما رو دزد بزنه، به بچه دو ساله‌ت هم اطلاع میدی؟؟؟ خب اگه بهش بگی که دیگه شبا از ترس نه خودش می‌خوابه و نه میذاره تو بخوابی!
التهاب خبری ایجاد کردن در جامعه هم اینجوریه جناب! مردم نامحرم نیستند ولی هر خبری نباید عمومی منتشر بشه چون الهتاب غیرلازم و مضر ایجاد می‌کنه، آدم رسانه‌ای باید این چیزا رو بفهمه که ما تا الان از آقازاده‌ی رئیس‌جمهور، چنین درک و فهمی متاسفانه ندیده‌ایم.
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
15
37
پاسخ
او دقیقاً سیاست دولت باباشو رسانه ای می کنه
فشار اقتصادی بر ملت مبعوث!
باباش در مصاحبه گفت نمی شود شعار جنگ بدهیم و گرانی نشود. می خواید بجنگید تبعاتش را هم تحمل کنید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
3
29
پاسخ
خوب واقعیت را نگوید؟ محاصره و تحریم روی اقتصاد تاثیر ندارد؟
وحید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
3
پاسخ
گیریم اشتباه گفته خب به جای نفی گفته وی، بگویید تورم را چگونه می توان کنترل یا اصلاح کرد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
4
3
پاسخ
عجب پست وجایگاه هایی برای خود ساخته اند حالا اگه رئیس جمهور مشاور رسانه ای نداشته باشه چی میشه که دسته گل به آب نده، همین مشورت رو تو خونه هم میتونه ارائه کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
5
7
پاسخ
ایشان مثل پدرشان انسان راست گو و بدون حاشیه هستند. چرا از راست گویی بدمان می آید
بیکار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
1
پاسخ
اگه شدنی نیود اینکارو میکردین. الان جنگه دولت های قبلی هم جنگ بود؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
3
5
پاسخ
فارغ از اینکه ایشان پسر رئیس جمهور است چرا وقتی یکنفر واقعیتها را بیان میکند مورد حمله قرار میگیرد چرا همیشه و به هر دلیل چشمتان را بر روی واقعیت میبندید و انتظار دارید دیگران هم نبینند؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
2
پاسخ
من نمیفهمم تصور شما از اینکه این حرفها پالسی برای دشمنان است چیست. یک سری حقیقت است که جز اندک درصدی از ملت که چشم و گوش خود را با رسانه مdلی پر کرده اند برای نود درصد آشناست.
بیان اینها به نظر منم در شرایط جنگی ضروری نیست ولی اینها در پاسخ به کسانی است که بر طبل جنگ میکوبند و وانمود میکنند از معیشت و ... هم دفاع میکنند؛ همان بازی نخ نمای مسخره که هم خدا را میخوان هم در ظاهر خرما را چون خود را مسئول خرما نمیبینند و میخواهند نبود خرما را به بی عرضگی دولت ربط دهند.
پس این حرفها در واکنش به آن دسته از متوهمان است وگرنه لزومی به بیانش نیست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
2
پاسخ
مردم هر روز تورم را با گوشت و استخوان احساس می کنند و روند آن افزایشی است دیگر نمی شود گفت تورم نعمت است
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