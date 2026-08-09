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کد خبر: ۱۳۸۸۸۷۰
بازدید: ۴۰۴۲
نظرات: ۴

عکس و عکاسی

عکس:آموزش نسل تازه گاوبازان اسپانیا

لید: در اسپانیا، هنر گاوبازی که سال‌ها جزو سنت‌های ملی این کشور بوده، نسل جدیدی از جوانان را به خود جذب کرده است. این نوجوانان با پشتکار و شجاعت در حال آموختن مهارت‌هایی هستند که نه تنها نیازمند تمرین‌های فیزیکی سنگین، بلکه پذیرش ریسک‌های جدی و تمرکز ذهنی بالا است. آموزش گاوبازی برای آنها به معنای ورود به دنیایی پرهیجان، اما پرخطر است که از سنین پایین با آموزش‌های دقیق و تمرینات مداوم آغاز می‌شود. خانواده‌ها و مربیان نقشی کلیدی در حمایت و انتقال این هنر سنتی دارند و جوانان را در مسیر سخت و دشوار تبدیل شدن به گاوبازان حرفه‌ای همراهی می‌کنند. در این مسیر، آنها یاد می‌گیرند چگونه با احترام به حیوانات و قواعد میدان، مهارت خود را تقویت کنند و فرهنگ گاوبازی را حفظ نمایند. این عکس‌ها نمایی نزدیک و صمیمی از زندگی روزمره و چالش‌های نوجوانان گاوباز را به تصویر می‌کشند، نگاهی که علاوه بر آموزش، به شور و اشتیاق این نسل نو برای حفظ یک سنت تاریخی می‌پردازد.

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برچسب‌ها:
گاوبازی اسپانیا عکس و عکاسی عکس مستند
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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نظرات شما
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Germany
۱۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۲۹
"در این مسیر، آنها یاد می‌گیرند چگونه با احترام به حیوانات و قواعد میدان، مهارت خود را تقویت کنند"
قسمت احترام به حیواناتش کجاشه؟
پاسخ
2
0
نیما
Iran (Islamic Republic of)
۱۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۹
گرچه گاوبازی در ظاهر بسیار سرگرم کننده و مهیج است ولی نگاهی عمیق تر و بدون در نظرگرفتن هر گونه دید و تعصب مذهبی یا قومیتی ، توجه هر شخص عاقلی را به این نکته جلب می کند که این سرگرمی بسیار غیراخلاقی و مبتنی بر حیوان آزاری است. قطعا اگر این سرگرمی در زمره فرهنگ کشوری غیر اروپایی (بویژه کشور ما) بود کلیه مجامع طرفدار حقوق حیوانات آن را شدیدا محکوم می کردند و مذموم می دانستند. جالب اینکه غربی ها که ذبح گاو گوسفند را متوحشانه می دانند و تقبیح می کنند این سرگرمی را بسیار جذاب و زیبا ارزیابی می کنند.
پاسخ
3
0
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۳
بسیار اسپانیا و مردمش و موسیقی شان را دوست دارم ولی از این گاو بازی که باعث آزار حیوانات می شود خوشم نمی آید. درود بر کشور خوب اسپانیا، از خدا می خواهم روزی به اسپانیا سرزمین مردمان آزاده سفر کنم.
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0
0
محسن
Iran (Islamic Republic of)
۱۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۷
الان اینجا حیوان آزاری و عدم رعایت حقوق کودکان و رواج خشونت و اجبار کودک به کاری که شاید بعدا راضی نباشه و ...... وجود نداره؟
پاسخ
1
0