رئیس شورای اطلاع رسانی دولت گفت: با مدیریت کارآمد و قدرتمند دولت، توان نیروهای مسلح قدرتمند و مقتدر ایران و با رهبری رهبر عزیز، به‌گونه‌ای عمل کردیم که دشمن وادار به امضای تفاهم‌نامه شد.

به گزارش تابناک، الیاس حضرتی در نشستی به مناسبت روز خبرنگار با طرح این پرسش که نقش و تعریف رسانه و تعریف روزنامه‌نگار چیست؟ گفت: وظیفه خبرنگار کشف حقیقت و نشر حقیقت است. تاریخ روزنامه‌نگاری و خبرنگاری از روزنامه‌نگاری توصیفی گرفته به روزنامه‌نگاری تحقیقی رسیده است، جایی که باید کشف حقیقت انجام شود.

وی یادآور شد: حقیقت این‌گونه نیست که هر کسی بگوید حرف من حقیقت است، باید بررسی کامل و تحقیقات درباره یک موضوع انجام شود تا نتیجه آن واقعیت را حکایت کند. و این خبرنگاران هستند که جرئت کشف حقیقت را دارند.

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت با تاکید بر اینکه سالی که پشت سر گذاشتیم، سال بسیار سختی برای خبرنگاران بود، اظهار کرد: دشمنان تصمیم گرفتند ایران را نابود کنند و ملت ایران را به تسلیم وا دارند، نظام را از بین ببرند و سرنوشت و آینده مملکت ما را در دست گیرند.

حضرتی یادآور شد: ترامپ با مستی از وضعیت ونزوئلا و تصویری که نتانیاهو ساخته بود تصور می‌کرد اگر بتواند رهبری و فرماندهان نظامی را ترور کند، دولت مضمحل و مردم ناامید می‌شوند و میدان برای ورود ترامپ و ایادی او خالی می‌شود اما ملت رشید ایران زمانه را به خوبی تحلیل کردند؛ چه آنانی که در میادین حضور پیدا کردند، چه آنانی که به میادین نرفتند و در خانه‌هایشان ماندند، همه در مسیر ایجاد یک مقاومت برای پاسداری از کشور ایران حرکت کردند، و منسجم و متعهد و یکپارچه و در کنار یکدیگر ماندند.

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت با بیان اینکه بسیاری از مردم نیز ناراضی و منتقد بودند، ادامه داد: حتی برخی با جمهوری اسلامی مشکل داشتند، اما روحیه وطن‌پرستی‌شان، باعث شد پای کار ایران محکم بایستند و البته در کنار این ملت قدرتمند، دولت دکتر پزشکیان نیز ظاهر شد که صادقانه و با راستگویی پیش رفت.

وی با تاکید بر اینکه جنگ با یک قدرت هسته‌ای جهانی، باعث نشد ایران با کمبودی مواجه شود، اظهار کرد: دولت در بخش معیشت، سلامت، انرژی، خدمات و دیگر موارد چنان قوی وارد عمل کرد که مردم به نوعی جنگ را احساس نکردند.

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت تصریح کرد: با مدیریت کارآمد و قدرتمند دولت، توان نیروهای مسلح قدرتمند و مقتدر ما، و با رهبری رهبر عزیز، به‌گونه‌ای عمل کردیم که دشمن وادار به امضای تفاهم‌نامه شد.