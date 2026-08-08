واکنش به خبر تعطیلی مدرسه ایرانی در کویت

رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور درباره خبر منتشر شده تعطیلی مدرسه ایرانی در کویت گفت: هنوز این خبر به صورت رسمی به مدارس یا به سفارت خانه اعلام نشده ولی منتظر هستیم و تمام پیگیری‌های حقوقی و دیپلماتیک انجام و تلاش میکنیم تا جایی که ممکن است اجازه ندهیم مانند مدارس امارات هیچ دانش آموزی از تحصیل باز بماند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، محمد سلیمی درباره خبر منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تعطیلی مدرسه‌ ایرانی در کویت گفت: سابقه مدارس ایرانی در کویت به قبل از انقلاب برمی‌گردد که با نام مدارس فارسی آموز سعدی، حافظ و فردوسی بوده است.

حدودا ۵۰ سال است که به صورت رسمی مدارس در کویت فعالیت می‌کنند.

وی افزود: دوره‌ای بیش از ۵۰۰۰ دانش آموز در مجتمع آموزش ایرانیان کویت داشتیم و الان حدود ۱۴۵۷ دانش آموز در سه دوره ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم و حتی پیش دبستانی دانش آموزان ایرانی مشغول به تحصیل است.

رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور ادامه داد: ساختمانی که مدرسه در آن مستقر است در سال ۸۵ تا ۸۹ با کمک خیرین ۶۵ درصد و ۳۵ درصد با کمک دولت و نوسازی ساخته شده و یکی از مجتمع‌های پر جمعیت دانش‌آموزی در خارج از کشور بوده است.

سلیمی گفت: روز پنجشنبه ۱۵ مرداد ماه خبری به نقل از وزیر تربیت کویت در روزنامه های کثیر الانتشار کویت منتشر شد مبنی بر اینکه مدارس ایرانی لغو مجوز شدند و این موضوع توسط رئیس اداره مدارس خارجی کویت نیز به کفیل مدرسه ایرانی ما اطلاع رسانی شده است.

رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور افزود: به محضی که از این خبر مطلع شدیم موضوع را از طریق وزارت امور خارجه پیگیری کردیم، هماهنگی‌های حقوقی و دیپلماتیک برای اینکه نسبت به این موضوع پیگیری انجام شود، انجام شد و هنوز این خبر به صورت رسمی به مدارس یا به سفارت خانه اعلام نشده ولی منتظر هستیم و تمام پیگیری‌های حقوقی و دیپلماتیک انجام و تلاش میکنیم تا جایی که ممکن است اجازه ندهیم مانند مدارس امارات هیچ دانش آموزی از تحصیل باز بماند.