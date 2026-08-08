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واکنش به خبر تعطیلی مدرسه ایرانی در کویت

رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور درباره خبر منتشر شده تعطیلی مدرسه ایرانی در کویت گفت: هنوز این خبر به صورت رسمی به مدارس یا به سفارت خانه اعلام نشده ولی منتظر هستیم و تمام پیگیری‌های حقوقی و دیپلماتیک انجام و تلاش میکنیم تا جایی که ممکن است اجازه ندهیم مانند مدارس امارات هیچ دانش آموزی از تحصیل باز بماند.
کد خبر: ۱۳۸۸۸۵۳
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کویت

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، محمد سلیمی درباره خبر منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تعطیلی مدرسه‌ ایرانی در کویت گفت: سابقه مدارس ایرانی در کویت به قبل از انقلاب برمی‌گردد که با نام مدارس فارسی آموز سعدی، حافظ و فردوسی بوده است.
حدودا ۵۰ سال است که به صورت رسمی مدارس در کویت فعالیت می‌کنند.

وی افزود: دوره‌ای بیش از ۵۰۰۰ دانش آموز در مجتمع آموزش ایرانیان کویت داشتیم و الان حدود ۱۴۵۷ دانش آموز در سه دوره ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم و حتی پیش دبستانی دانش آموزان ایرانی مشغول به تحصیل است.

رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور ادامه داد: ساختمانی که مدرسه در آن مستقر است در سال ۸۵ تا ۸۹ با کمک خیرین ۶۵ درصد و ۳۵ درصد با کمک دولت و نوسازی ساخته شده و یکی از مجتمع‌های پر جمعیت دانش‌آموزی در خارج از کشور بوده است.

سلیمی گفت: روز پنجشنبه ۱۵ مرداد ماه خبری به نقل از وزیر تربیت کویت در روزنامه های کثیر الانتشار کویت منتشر شد مبنی بر اینکه مدارس ایرانی لغو مجوز شدند و این موضوع توسط رئیس اداره مدارس خارجی کویت نیز به کفیل مدرسه ایرانی ما اطلاع رسانی شده است.

رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور افزود: به محضی که از این خبر مطلع شدیم موضوع را از طریق وزارت امور خارجه پیگیری کردیم، هماهنگی‌های حقوقی و دیپلماتیک برای اینکه نسبت به این موضوع پیگیری انجام شود، انجام شد و هنوز این خبر به صورت رسمی به مدارس یا به سفارت خانه اعلام نشده ولی منتظر هستیم و تمام پیگیری‌های حقوقی و دیپلماتیک انجام و تلاش میکنیم تا جایی که ممکن است اجازه ندهیم مانند مدارس امارات هیچ دانش آموزی از تحصیل باز بماند.

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برچسب ها
آموزش و پرورش مدرسه مدرسه ایرانی کویت تعطیلی مدارس خارج از کشور
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
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