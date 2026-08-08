ارتش اسرائیل برای عملیات علیه ایران آماده میشود
ارتش اسرائیل در حال آماده شدن برای اقدام نظامی مستقل از آمریکا علیه ایران است.
کد خبر: ۱۳۸۸۸۵۲| |
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به گزارش تانباک، شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد ارتش این رژیم همچنان خود را برای احتمال اجرای یک عملیات نظامی مستقل علیه ایران آماده میکند.
شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد تلآویو همچنان خود را برای اجرای عملیات نظامی مستقل علیه ایران، بدون اتکا به اقدام مستقیم آمریکا، آماده نگه داشته است.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۸
بدون آمریکا نفس هم نمیتونی بکشی
پاسخ ها
صمد| |
۱۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
نتانیاهوی کثیف
مطمئن باش بدون امریکا یک ساعت دوام نمیاری
و مثل سگ میکوشیمت
مطمئن باش بدون امریکا یک ساعت دوام نمیاری
و مثل سگ میکوشیمت
هیچ غلطی نمی تونن بکنه ضعیف آزار بی شرف
مرگ بر آمریکا و اسرائیل حرامزاده
مرگ بر آمریکا و اسرائیل حرامزاده
کدوم ارتش کدوم نیرو هوایی همه تجهیزات از جت های جنگنده تا تمام تجهیزات نظامی ساخت آمریکا هست حتی شرت پای سربازان اسراییلی هم ساخت آمریکاست !