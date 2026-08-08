به گزارش تانباک، شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد ارتش این رژیم همچنان خود را برای احتمال اجرای یک عملیات نظامی مستقل علیه ایران آماده می‌کند.

شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد تل‌آویو همچنان خود را برای اجرای عملیات نظامی مستقل علیه ایران، بدون اتکا به اقدام مستقیم آمریکا، آماده نگه داشته است.