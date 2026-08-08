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ارتش اسرائیل برای عملیات علیه ایران آماده می‌شود

ارتش اسرائیل در حال آماده شدن برای اقدام نظامی مستقل از آمریکا علیه ایران است.
کد خبر: ۱۳۸۸۸۵۲
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13635 بازدید
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۸
ارتش اسرائیل

به گزارش تانباک، شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد ارتش این رژیم همچنان خود را برای احتمال اجرای یک عملیات نظامی مستقل علیه ایران آماده می‌کند.

شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد تل‌آویو همچنان خود را برای اجرای عملیات نظامی مستقل علیه ایران، بدون اتکا به اقدام مستقیم آمریکا، آماده نگه داشته است.

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برچسب ها
اسرائیل ارتش اسرائیل عملیات نظامی ایران جنگ آمریکا ترامپ نتانیاهو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
9
51
پاسخ
بدون آمریکا نفس هم نمیتونی بکشی
پاسخ ها
صمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
بایدتادیرنشده ازروسیه اورشینیک بخریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
10
47
پاسخ
اسراییل باید نابود بشه
لبیک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
2
6
پاسخ
نتانیاهوی کثیف
مطمئن باش بدون امریکا یک ساعت دوام نمیاری
و مثل سگ میکوشیمت
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
2
5
پاسخ
هیچ غلطی نمی تونن بکنه ضعیف آزار بی شرف
مرگ بر آمریکا و اسرائیل حرامزاده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
1
3
پاسخ
مرگت حتمی اسراییل ،باید ازر وی زمین جمع بشی غده سرطانی
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
2
1
پاسخ
کدوم ارتش کدوم نیرو هوایی همه تجهیزات از جت های جنگنده تا تمام تجهیزات نظامی ساخت آمریکا هست حتی شرت پای سربازان اسراییلی هم ساخت آمریکاست !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
0
پاسخ
بیا ما منتظرت هستیم این دفعه نمیتونی راحت فرار کنی
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