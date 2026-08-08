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دریاچه ارومیه این بار لبخند می‌زند! + عکس

مقایسه تصاویر ماهواره‌ای کوپرنیک از دریاچه ارومیه در ۱۷ مرداد ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵؛ آبی که امسال بیشتر از سال گذشته در قلب ارومیه دیده می‌شود.
کد خبر: ۱۳۸۸۸۵۱
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6615 بازدید
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۴
دریاچه ارومیه
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ارومیه دریاچه ارومیه سطح تراز آب عکس ماهواره ای
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عکس مقایسه‌ای جالب و چشمگیر از دریاچه ارومیه
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
9
12
پاسخ
ساده انگاریه که فکر نکنیم با اون رادارهایی که ایران در طی این جنگ ها زده دلیلی بر افزایش باران ها نبوده باشه.
این تئوری توطئه واقعیت داره. چرا وقتی زد باران ها شروع شد. تا قبل از اون فاجعه بود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
4
6
پاسخ
الهی شکر هزاران هزار بار !

دست مدیران درد نکند ان شاالله !
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
دست مدیران یا بارش ها
ناشناس
| France |
۱۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
مدیران آب آوردن؟
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