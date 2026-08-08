دریاچه ارومیه این بار لبخند میزند! + عکس
مقایسه تصاویر ماهوارهای کوپرنیک از دریاچه ارومیه در ۱۷ مرداد ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵؛ آبی که امسال بیشتر از سال گذشته در قلب ارومیه دیده میشود.
کد خبر: ۱۳۸۸۸۵۱| |
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ساده انگاریه که فکر نکنیم با اون رادارهایی که ایران در طی این جنگ ها زده دلیلی بر افزایش باران ها نبوده باشه.
این تئوری توطئه واقعیت داره. چرا وقتی زد باران ها شروع شد. تا قبل از اون فاجعه بود.
این تئوری توطئه واقعیت داره. چرا وقتی زد باران ها شروع شد. تا قبل از اون فاجعه بود.