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آغاز خروج نظامیان آمریکا از یک پایگاه در اربیل

پس از حملات کوبنده نیروهای مسلح کشورمان به نظامیان آمریکایی در کردستان عراق، آمریکاییها در حال فرار از پایگاههای خود در این منطقه هستند.
کد خبر: ۱۳۸۸۸۴۴
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نظامیان آمریکایی

به گزارش تابناک به نقل از فارس،‌ منابع آگاه امروز شنبه خبر دادند نظامیان تروریست آمریکایی، تخلیه مراکز پشتیبانی لجستیکی در داخل پایگاه «حریر» در نزدیکی اربیل را آغاز کرده‌اند.

این منابع به پایگاه خبری «المعلومه» عراق گفتند که نظامیان فنی و مهندسی  آمریکایی مستقر در پایگاه حریر، در حال خروج از این پایگاه هستند.

منابع مذکور گفتند که  تخلیه این مراکز، نشانگر مرحله ماقبل آخر خروج کامل از این پایگاه را نشان می‌دهد که تا پایان ماه سپتامبر آینده تکمیل خواهد شد.

نخست وزیر عراق «علی فالح الزیدی» هم امروز شنبه گفت که ۳۰ سپتامبر (هشتم مهر) مهلت نهایی خروج نیروهای ائتلاف آمریکا از عراق است و مأموریت این ائتلاف به پایان خواهد رسید.

الزیدی در یک تماس تلفنی با امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، با تأکید بر حمایت از امنیت، حاکمیت و منافع مردم عراق گفت که باید برای حل مسائل منطقه، صرفا از مسیر گفت‌وگو وارد شد.

وی همچنین گفت که عراق متمایل است با کشورهای همسایه «روابط متعادل» داشته باشد و اجازه نخواهد داد از خاک خود، امنیت همسایگان تهدید شود.

منابع عراقی در ادامه تصریح کردند، بخش عمده‌ای از توان نظامی که در حریر مستقر بود، به پایگاههای نظامیان آمریکایی در سوریه و ترکیه منتقل شده است.

آنها خبر دادند احتمالا پایگاه حریر در مدت کوتاهی، برای اولین بار، به طور کامل از حضور آمریکا خالی خواهد شد.

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