جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، با بیان اینکه جنگ با ایران هنوز پایان نیافته است، گفت واشنگتن در حال تدوین طرحی برای تضمین عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز است؛ طرحی که به ادعای او شامل مین‌روبی و تعهد ایران به عدم هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری خواهد بود.

به گزارش تابناک، جی‌دی ونس در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز درباره آخرین تحولات جنگ با ایران گفت: ما واقعاً در میانه بازی هستیم و این ماجرا تمام نشده است.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا افزود واشنگتن از مجموعه‌ای از ابزارهای دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی برای دستیابی به آنچه بهترین نتیجه برای مردم آمریکا می‌داند، استفاده می‌کند.

ونس همچنین درباره تنگه هرمز گفت آمریکا در حال همکاری با ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس، به‌ویژه عمان، برای ایجاد سازوکاری جهت تضمین عبور امن کشتی‌هاست.

او مدعی شد ایران به آمریکا گفته است برنامه‌ای برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری ندارد و انتظار می‌رود جریان صادرات نفت و گاز از خلیج فارس به سطح پیش از درگیری بازگردد. با این حال، ونس تأکید کرد واشنگتن به گفته‌ها اکتفا نمی‌کند و اقدامات ایران را راستی‌آزمایی خواهد کرد.

معاون ترامپ همچنین مدعی شد در جریان جنگ، مین‌هایی در مسیرهای دریایی کار گذاشته شده و یکی از مسائل مورد بررسی، نحوه مین‌روبی و ایجاد مسیر امن برای تردد کشتی‌هاست.

ونس در نهایت گفت طرح مورد نظر آمریکا مستلزم تعهد ایران به عدم شلیک به کشتی‌های تجاری خواهد بود و واشنگتن باید ببیند آیا ایران می‌تواند شرایط لازم برای تأمین امنیت و اطمینان طرف‌های مقابل را فراهم کند یا خیر.