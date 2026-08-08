ادعای تازه جیدی ونس درباره ایران
به گزارش تابناک، جیدی ونس در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز درباره آخرین تحولات جنگ با ایران گفت: ما واقعاً در میانه بازی هستیم و این ماجرا تمام نشده است.
معاون رئیسجمهور آمریکا افزود واشنگتن از مجموعهای از ابزارهای دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی برای دستیابی به آنچه بهترین نتیجه برای مردم آمریکا میداند، استفاده میکند.
ونس همچنین درباره تنگه هرمز گفت آمریکا در حال همکاری با ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس، بهویژه عمان، برای ایجاد سازوکاری جهت تضمین عبور امن کشتیهاست.
او مدعی شد ایران به آمریکا گفته است برنامهای برای دریافت عوارض از کشتیهای عبوری ندارد و انتظار میرود جریان صادرات نفت و گاز از خلیج فارس به سطح پیش از درگیری بازگردد. با این حال، ونس تأکید کرد واشنگتن به گفتهها اکتفا نمیکند و اقدامات ایران را راستیآزمایی خواهد کرد.
معاون ترامپ همچنین مدعی شد در جریان جنگ، مینهایی در مسیرهای دریایی کار گذاشته شده و یکی از مسائل مورد بررسی، نحوه مینروبی و ایجاد مسیر امن برای تردد کشتیهاست.
ونس در نهایت گفت طرح مورد نظر آمریکا مستلزم تعهد ایران به عدم شلیک به کشتیهای تجاری خواهد بود و واشنگتن باید ببیند آیا ایران میتواند شرایط لازم برای تأمین امنیت و اطمینان طرفهای مقابل را فراهم کند یا خیر.