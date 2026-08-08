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کد خبر:۱۳۸۸۸۱۸
کد خبر:۱۳۸۸۸۱۸
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نبض خبر

اعتراف جنجالی مقام امنیتی سابق اسرائیل

سرتیپ هانان گفن، فرمانده پیشین یگان 8200 در کانال 14 اسرائیل گفت: «...موشک‌های بالستیک ایران عامل تعیین‌کننده در این جنگ بوده‌اند و ایران اکنون در حال تغییر معادلات منطقه است. اقدامات ایران باعث تضعیف جایگاه و کاهش نفوذ آمریکا در خاورمیانه شده و ترامپ نیز بارها در تله ایران گرفتار شده است. ما در آستانه ورود به واقعیتی جدید در غرب آسیا هستیم. جایی که موشک‌های بالستیک ایران، دست‌کم تا صبح امروز، نقش تعیین‌کننده‌ای در جنگ داشته‌اند.» اظهارات این مقام امنیتی رژیم اسرائیل را می‌بینید و می‌شنوید.
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