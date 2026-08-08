فرمانده پایگاه دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: باند ۷ نفره‌ای که با استفاده از حساب‌ها و چک‌های افراد دیگر اعتماد فعالان بازار را جلب کرده و در چند مرحله حدود ۹ میلیارد تومان پارچه مبلی خریداری کرده بودند با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش تابناک به نقل از پلیس پایتخت، سرهنگ کارآگاه محسن اکبری روز شنبه اظهار کرد: در پی وصول پرونده‌ای با موضوع کلاهبرداری از دادگاه عمومی بخش آفتاب، رسیدگی تخصصی به موضوع در دستور کار تیم مبارزه با جعل و کلاهبرداری این پایگاه قرار گرفت.

وی افزود: شاکی پرونده در تحقیقات اولیه اظهار داشت در زمینه واردات و پخش عمده پارچه مبلی فعالیت دارد و در سال ۱۴۰۳، یکی از افراد دارای سابقه همکاری با وی، تعدادی از افراد را برای همکاری معرفی کرده است.

فرمانده پایگاه دهم پلیس آگاهی ادامه داد: پس از انعقاد قرارداد و دریافت چک‌های مربوط به معاملات، با وصول‌نشدن مبالغ و بررسی موضوع، شاکی متوجه شد در این معامله مورد کلاهبرداری قرار گرفته است.

اعتمادسازی در بازار؛ شگرد باند برای خریدهای میلیاردی

سرهنگ اکبری بیان داشت: کارآگاهان در جریان تحقیقات تخصصی دریافتند متهم اصلی با برنامه‌ریزی قبلی و مراجعه به افراد معتبر و شناخته‌شده بازار، ابتدا اقدام به جلب اعتماد آنان کرده و سپس با استفاده از افراد دیگر و سوءاستفاده از فرآیندهای بانکی، برای این افراد حساب بانکی افتتاح و دسته‌چک دریافت کرده است.

وی افزود: اعضای این باند پس از تهیه دسته‌چک‌ها، از چک‌های متعلق به اشخاص دیگر برای خرید کالا استفاده می‌کردند و پس از دریافت کالا، با عدم پرداخت وجه چک‌ها، خسارت مالی قابل توجهی به فروشندگان وارد می‌کردند.

رئیس پایگاه دهم پلیس آگاهی تصریح کرد: در یکی از موارد، اعضای این باند در چند مرحله حدود ۶۰۰ طاقه پارچه مبلی به ارزش تقریبی ۹ میلیارد تومان خریداری کرده بودند.

دستگیری ۷ عضو باند کلاهبرداری

سرهنگ اکبری گفت: کارآگاهان تیم مبارزه با جعل و کلاهبرداری پایگاه دهم با انجام اقدامات میدانی و تحقیقات تخصصی، هویت متهم اصلی و سایر اعضای مرتبط با این پرونده را شناسایی کردند.

وی افزود: پس از هماهنگی با مقام قضائی، مأموران در چند عملیات جداگانه موفق شدند ۷ نفر از اعضا و مرتبطان این باند را شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده پایگاه دهم پلیس آگاهی تصریح کرد: در جریان عملیات و بازرسی‌های انجام‌شده، حدود ۳۰۰ طاقه پارچه مبلی که از طریق این شیوه به دست آمده بود، کشف و ضبط شد که با دستور مقام قضائی، اموال مکشوفه به شاکی پرونده تحویل داده شد.

کشف ۴ فقره کلاهبرداری با یک شگرد

وی با اشاره به ادامه تحقیقات از متهمان اظهار داشت: در جریان بررسی‌های تخصصی، کارآگاهان موفق شدند ۴ فقره کلاهبرداری دیگر با همین شیوه و شگرد را نیز شناسایی کنند و شکات مربوطه پس از شناسایی به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ اکبری خاطرنشان کرد: در یکی از این پرونده‌ها، ارزش اموال کشف‌شده بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال بوده که با دستور مقام قضائی به شاکی مربوطه مسترد شده است.

فرمانده پایگاه دهم پلیس آگاهی با تأکید بر ضرورت دقت فعالان اقتصادی در معاملات و دریافت چک از طرف‌های معامله گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی با رصد و بررسی پرونده‌های اقتصادی و کلاهبرداری، شناسایی و برخورد با افرادی را که با شیوه‌های متقلبانه اقدام به فریب شهروندان و فعالان اقتصادی می‌کنند، با جدیت دنبال خواهند کرد.

پایان سرقت‌های «پنجره‌روی» باند دو نفره

دو سارق حرفه‌ای که با استفاده از یک دستگاه موتورسیکلت طرح باکسر، منازل شهروندان را به شیوه «پنجره‌روی» سرقت می‌کردند، در عملیات کارآگاهان پلیس آگاهی دستگیر و به ارتکاب ۱۵ فقره سرقت مشابه اعتراف کردند.

سرهنگ کارآگاه سید قاسم موسوی‌فر، معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی، با اعلام این خبر گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت مشابه از منازل شهروندان به شیوه «پنجره‌روی»، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره هفدهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به مشابهت شیوه ارتکاب جرایم، پرونده‌های سرقت تجمیع و تحقیقات تخصصی برای شناسایی سارقان آغاز شد.

معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی ادامه داد: کارآگاهان با حضور در محل وقوع سرقت‌ها و بررسی دقیق مسیرهای ورود و خروج سارقان، همچنین انجام تحقیقات میدانی و اقدامات تخصصی، سرنخ‌هایی از نحوه تردد و جابه‌جایی متهمان به دست آوردند.

سرهنگ موسوی‌فر بیان داشت: در ادامه تحقیقات مشخص شد سارقان دو نفر هستند که با استفاده از یک دستگاه موتورسیکلت طرح باکسر در محدوده‌های مورد نظر تردد کرده و پس از شناسایی منازل، با استفاده از شیوه «پنجره‌روی» وارد ساختمان شده و اقدام به سرقت اموال شهروندان می‌کنند.

شناسایی سارقان در استان‌های غربی کشور

وی افزود: با به‌دست‌آمدن سرنخ‌های جدید، کارآگاهان اقدامات تخصصی خود را برای شناسایی هویت واقعی متهمان و محل اختفای آنان آغاز کردند و در نهایت مخفیگاه هر دو سارق در استان‌های غربی کشور شناسایی شد.

معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی گفت: پس از تکمیل تحقیقات، موضوع به مقام قضائی گزارش و با اخذ دستورات لازم و اعطای نیابت قضائی، تیم‌های عملیاتی پلیس به محل‌های شناسایی‌شده اعزام شدند.

سرهنگ موسوی‌فر ادامه داد: کارآگاهان پس از حضور در مخفیگاه‌های متهمان، هر دو سارق را شناسایی و در دو عملیات جداگانه دستگیر کردند و متهمان برای ادامه تحقیقات به اداره هفدهم پلیس آگاهی منتقل شدند.

اعتراف به ۱۵ فقره سرقت منزل

این مقام انتظامی تصریح کرد: متهمان در جریان تحقیقات تخصصی، پس از مواجهه با مستندات و شواهد موجود، به ارتکاب سرقت‌های انجام‌شده به شیوه «پنجره‌روی» اعتراف کردند.

وی افزود: در ادامه بازجویی‌ها، متهمان به ۱۵ فقره سرقت مشابه از منازل شهروندان نیز اقرار کردند و محل‌های وقوع سرقت‌ها را به کارآگاهان نشان دادند.

سرهنگ موسوی‌فر خاطرنشان کرد: کارآگاهان با راهنمایی متهمان، محل‌های سرقت را شناسایی و با حضور در این اماکن، شکات مربوطه را شناسایی و شکایت آنان را اخذ و به پرونده ضمیمه کردند.

وی در پایان گفت: متهمان با دستور مقام قضائی تا پایان تحقیقات تکمیلی و شناسایی کامل شکات و سایر افراد مرتبط با این سرقت‌ها در اختیار پلیس آگاهی قرار دارند و تحقیقات برای کشف سایر جرایم احتمالی آنان ادامه دارد.

درگیری بر سر حمل بار در بازار به قتل کارگر ۴۶ ساله انجامید؛ قاتل پس از ۵ روز دستگیر شد

درگیری بر سر حمل بار در بازار بزرگ تهران، با دخالت یک کارگر ۴۶ ساله به نزاعی مرگبار تبدیل شد و ضربه‌ای که با یک تخته چوب به سر وی وارد شد، جان او را گرفت؛ کارآگاهان پلیس آگاهی پس از پنج روز تحقیقات تخصصی، عامل این جنایت را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

سرهنگ ستاد کارآگاه مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی، با اعلام این خبر از وقوع یک فقره قتل در محدوده بازار تهران و دستگیری عامل آن خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این پرونده اظهار داشت: ساعت ۱۲ روز ۹ مردادماه ۱۴۰۵، از طریق بازپرس ویژه قتل، خبر مجروحیت منجر به فوت مردی ۴۶ ساله در بیمارستان سینا به اکیپ بررسی صحنه قتل اداره دهم پلیس آگاهی اعلام شد.

سرهنگ نثاری افزود: کارآگاهان اداره دهم بلافاصله به همراه تیم بررسی صحنه جرم مرکز تشخیص هویت، بازپرس ویژه قتل و عوامل پزشکی قانونی در بیمارستان حاضر شدند و در بررسی‌های اولیه مشخص شد فرد فوت‌شده مردی ۴۶ ساله، متأهل و دارای شغل آزاد بوده است.

درگیری بر سر حمل بار؛ پایان تلخ یک روز کاری

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی ادامه داد: تحقیقات میدانی کارآگاهان نشان داد ساعت ۱۶ روز هشتم مردادماه، برادر مقتول در بازار بزرگ تهران بر سر موضوع حمل بار با فردی و پدر وی درگیر شده است.

وی بیان داشت: در جریان این درگیری، مقتول و سایر افراد حاضر در محل برای پایان‌دادن به نزاع وارد ماجرا شده و طرفین را از یکدیگر جدا می‌کنند، اما لحظاتی بعد، متهم با در دست داشتن یک تخته به سمت مقتول بازگشته و به‌صورت ناگهانی ضربه‌ای به سر وی وارد کرده و از محل متواری شده است.

سرهنگ نثاری تصریح کرد: در پی این اقدام، فرد مجروح توسط عوامل اورژانس به بیمارستان سینا منتقل شد، اما با وجود تلاش کادر درمان، به دلیل شدت صدمات وارده جان خود را از دست داد.

شناسایی قاتل متواری در تحقیقات پلیسی

وی افزود: با دستور مقام قضائی، جسد برای تعیین علت دقیق فوت به پزشکی قانونی منتقل و همزمان تحقیقات میدانی و اقدامات تخصصی کارآگاهان برای شناسایی و دستگیری متهم متواری آغاز شد.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی گفت: کارآگاهان با شناسایی افراد مرتبط با متهم و انجام تحقیقات نامحسوس، سرنخ‌های لازم درباره محل اختفای وی را به دست آورده و پس از تکمیل اقدامات پلیسی و کارآگاهی، مخفیگاه متهم را شناسایی کردند.

سرهنگ نثاری ادامه داد: کارآگاهان در تاریخ ۱۴ مردادماه ۱۴۰۵ با انجام عملیاتی متهم را در مخفیگاهش دستگیر و برای ادامه تحقیقات به اداره دهم پلیس آگاهی منتقل کردند.

اعتراف متهم به ضربه مرگبار

وی بیان داشت: متهم در جریان تحقیقات تخصصی، صراحتاً به درگیری با برادر مقتول در روز حادثه و دخالت مقتول در این نزاع اعتراف کرد و اظهار داشت که در جریان درگیری، با استفاده از یک تخته که روی چرخ‌دستی مخصوص حمل بار قرار داشته، ضربه‌ای به سر مقتول وارد کرده است.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان خاطرنشان کرد: متهم پس از اعتراف صریح به ارتکاب جرم، با دستور بازپرس شعبه اول دادسرای امور جنایی تهران و با صدور قرار بازداشت موقت، به اتهام قتل عمد برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفته است.

دستگیری شرورِ تحت‌تعقیب مرتضی‌گرد در عملیات غافلگیرانه پلیس اطلاعات

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس: به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس، مأموران پایگاه دهم پلیس اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه، یکی از اراذل و اوباش سابقه‌دار و تحت‌تعقیب را که پس از ایجاد نزاع خونین در محدوده «مرتضی‌گرد» متواری شده بود، دستگیر کردند.

در پی وقوع یک فقره درگیری و نزاع در محدوده مرتضی‌گرد و مجروح شدن شدید یکی از شهروندان، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران پایگاه دهم پلیس اطلاعات قرار گرفت.

بررسی‌های اولیه نشان داد متهم که از اراذل و اوباش سابقه‌دار و سطح‌دار منطقه است، پس از ارتکاب جرم و ایجاد رعب و وحشت در محل، با هدف فرار از چنگال قانون، مخفیگاه خود را به‌طور مستمر تغییر داده و متواری شده است.

مأموران پلیس اطلاعات با انجام اقدامات تخصصی، رصد اطلاعاتی و تحقیقات میدانی، سرنخ‌های لازم را به دست آورده و موفق شدند مخفیگاه متهم را در محدوده «تهرانسر» شناسایی کنند.

در ادامه، تیم عملیاتی پایگاه دهم با هماهنگی مقام قضائی و طی یک عملیات غافلگیرانه، مخفیگاه متهم را تحت محاصره قرار داده و وی را پیش از هرگونه اقدام برای فرار دستگیر کردند.

در بررسی سوابق این متهم نیز مشخص شد وی دارای سوابق متعدد کیفری از جمله درگیری و نزاع و ایجاد مزاحمت برای شهروندان بوده و از افراد سابقه‌دار و مسئله‌ساز منطقه به شمار می‌رود.

متهم پس از دستگیری و تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت و با صدور حکم قضائی روانه زندان شد.

پلیس اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با تأکید بر استمرار طرح‌های مقابله با اراذل و اوباش و برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی اعلام کرد: مأموران پلیس با اشراف اطلاعاتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و عملیاتی، مجرمان و افراد شرور را تحت رصد قرار داده و اجازه نخواهند داد با تغییر مخفیگاه یا فرار از محل، از چنگال قانون بگریزند.

کشف محموله ۳ میلیارد تومانی اقلام دندانپزشکی قاچاق در پاسداران

بیش از ۱۹۰ بلوک دندانپزشکی خارجی قاچاق به ارزش بیش از ۳ میلیارد تومان که در یک کلینیک دندانپزشکی در شمال تهران نگهداری و توزیع می‌شد، با اقدام مأموران پلیس امنیت اقتصادی کشف و توقیف شد.

سردار مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: در پی انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، مأموران این پلیس از فعالیت یک مرکز دندانپزشکی در خیابان پاسداران در زمینه نگهداری و توزیع اقلام دندانپزشکی فاقد اسناد قانونی مطلع شدند.

وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع، تیم‌های عملیاتی پلیس امنیت اقتصادی تحقیقات خود را برای شناسایی دقیق محل نگهداری کالاها و بررسی صحت اطلاعات به‌دست‌آمده آغاز کردند.

کشف محموله قاچاق در عملیات غافلگیرانه

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ ادامه داد: مأموران پس از تکمیل اقدامات اطلاعاتی و شناسایی محل مورد نظر، با هماهنگی قضائی در یک عملیات غافلگیرانه وارد محل شده و اقدام به بازرسی کردند.

سردار افشاری بیان داشت: در جریان این بازرسی، تعداد ۱۹۱ بلوک دندانپزشکی خارجی کشف شد که بررسی‌های اولیه نشان داد کالاهای مذکور قاچاق بوده و فاقد اسناد و مدارک قانونی لازم برای نگهداری و عرضه هستند.

وی تصریح کرد: محموله مکشوفه توقیف و برای انجام مراحل قانونی به مقر پلیس امنیت اقتصادی منتقل شد.

ارزش ۳ میلیارد تومانی اقلام مکشوفه

این مقام انتظامی با اشاره به برآورد کارشناسی ارزش کالاهای کشف‌شده گفت: کارشناسان ارزش ریالی اقلام دندانپزشکی مکشوفه را بیش از ۳ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند.

سردار افشاری خاطرنشان کرد: در این رابطه پرونده قضائی تشکیل و متهم پس از انجام اقدامات قانونی، به همراه اقلام مکشوفه برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ در پایان با تأکید بر استمرار برخورد با قاچاق کالا گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک در زمینه قاچاق یا احتکار کالا می‌توانند مراتب را از طریق شماره ۳۰۱۱۰ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.

پایان سرقت‌های اماکن خصوصی در مجیدیه؛ ۲ سارق حرفه‌ای با ۷۰۰ میلیون تومان اموال سرقتی دستگیر شدند

دو سارق حرفه‌ای که با دستبرد به اماکن خصوصی در محدوده مجیدیه، اموالی به ارزش تقریبی ۷۰۰ میلیون تومان سرقت کرده بودند، در عملیات ضربتی پلیس دستگیر و بخش قابل توجهی از اموال سرقتی آنان کشف شد.

سرهنگ صادق ضرونی، سرکلانتر چهارم پلیس پیشگیری پایتخت، با اعلام این خبر گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی در محدوده کلانتری ۱۹۰ مجیدیه، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار تیم عملیات این کلانتری قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با بررسی پرونده‌های سرقت، بازبینی تصاویر دوربین‌های مداربسته محل‌های وقوع جرم و انجام اقدامات اطلاعاتی، موفق شدند تصویر یکی از سارقان را به دست آورند.

شناسایی سارق با رصد اطلاعاتی

سرکلانتر چهارم پلیس پیشگیری پایتخت ادامه داد: مأموران در ادامه با بهره‌گیری از اطلاعات به‌دست‌آمده از منابع محلی و بررسی‌های سامانه‌ای، هویت متهم را شناسایی کردند و مشخص شد وی در محدوده پیروزی سکونت دارد.

سرهنگ ضرونی بیان داشت: پس از هماهنگی با مقام قضائی و اخذ مجوزهای لازم، مأموران در یک عملیات ضربتی وارد مخفیگاه متهم شده و وی را دستگیر کردند.

وی افزود: متهم پس از انتقال به مقر انتظامی و در جریان تحقیقات پلیسی، به ارتکاب سرقت‌های اماکن خصوصی اعتراف کرد و در ادامه بازجویی‌ها، هویت همدست خود را نیز فاش کرد.

کشف اموال سرقتی به ارزش ۷۰۰ میلیون تومان

سرکلانتر چهارم پلیس پیشگیری پایتخت تصریح کرد: مأموران پس از شناسایی همدست متهم، طی عملیاتی جداگانه وی را نیز دستگیر کردند و تحقیقات تخصصی از هر دو متهم آغاز شد.

وی ادامه داد: در جریان تحقیقات مشخص شد اعضای این باند اقدام به سرقت سه عدد چهارچوب در، دو دستگاه اسکلت بالابر مجهز به موتور، دو دستگاه فرغون، ۱۵ قطعه داربست و یک دستگاه موتوربرق کرده‌اند.

سرهنگ ضرونی با اشاره به ارزش اموال مکشوفه گفت: ارزش تقریبی اموال سرقتی کشف‌شده حدود ۷۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برای متهمان پرونده قضائی تشکیل شده و با دستور مقام قضائی تحت نظر قرار گرفته‌اند. همچنین اقدامات پلیسی برای شناسایی و دستگیری مالخر احتمالی اموال سرقتی و کشف سایر جرایم مرتبط با این افراد ادامه دارد.

رد سارقان خانه میلیاردی در چیتگر با دوربین‌ها زده شد؛ اموال مسروقه به دست آمد

عاملان سرقت چند میلیارد ریالی از یک منزل مسکونی در محدوده چیتگر که با استفاده از خودرو و موتورسیکلت اقدام به اجرای نقشه سرقت کرده بودند، با ردیابی تصاویر دوربین‌های مداربسته شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند.

سرهنگ محمد افشار، سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت، با اعلام این خبر گفت: در پی اعلام وقوع یک فقره سرقت از منزل در محدوده کلانتری ۱۸۱ چیتگر، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پس از حضور در محل، ضمن انجام تحقیقات میدانی و بررسی اظهارات شاکی، تصاویر دوربین‌های مداربسته اطراف محل وقوع سرقت را مورد بررسی دقیق قرار دادند.

دوربین‌ها مسیر فرار سارقان را فاش کردند

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت ادامه داد: در جریان بررسی تصاویر، مأموران موفق شدند یک دستگاه خودروی پژو پارس سفیدرنگ و یک دستگاه موتورسیکلت را که سارقان از آنها برای اجرای نقشه خود استفاده کرده بودند، شناسایی کنند.

سرهنگ افشار تصریح کرد: مأموران با بررسی مسیرهای تردد خودرو و موتورسیکلت و انجام اقدامات اطلاعاتی، سرنخ‌های به‌دست‌آمده را دنبال کرده و در نهایت موفق شدند مخفیگاه متهمان را شناسایی کنند.

وی افزود: پس از هماهنگی با مقام قضائی، تیم‌های عملیاتی پلیس در یک عملیات غافلگیرانه وارد عمل شده و متهمان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

اعتراف سارقان به سرقت چند میلیارد ریالی

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت بیان داشت: متهمان پس از انتقال به مقر انتظامی و در جریان تحقیقات اولیه، به ارتکاب سرقت از منزل اعتراف کردند.

وی ادامه داد: مأموران در بازرسی‌های انجام‌شده موفق شدند بخشی از اموال مسروقه را نیز کشف و ضبط کنند.

سرهنگ افشار خاطرنشان کرد: برابر اظهارات شاکی، ارزش اموال به سرقت رفته چندین میلیارد ریال برآورد شده است و تحقیقات برای شناسایی سایر اموال مسروقه و بررسی احتمال ارتکاب سرقت‌های مشابه توسط متهمان ادامه دارد.