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پوتین پیام‌رسان بین ایران و اسرائیل شد

علی صدری‌‎نیا دستیار رسانه‌ای - فرهنگی شهید لاریجانی اظهار کرد: اگر خاطرتان باشد پوتین مصاحبه کرد و گفت که نتانیاهو گفته ایران حمله پیش‌دستانه نکند، اسرائیل هم حمله پیش‌دستانه نخواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۸۸۸۰۵
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صدری نیا

به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان؛ علی صدری‌‎نیا دستیار رسانه‌ای - فرهنگی شهید لاریجانی اظهار کرد: اگر خاطرتان باشد پوتین مصاحبه کرد و گفت که نتانیاهو گفته ایران حمله پیش‌دستانه نکند، اسرائیل هم حمله پیش‌دستانه نخواهد کرد. این مساله را آقای لاریجانی به صورت جدی پیگیری کردند؛ چون ما با رژیم صهیونیستی گفت‌وگویی نداریم قرار شد به احترام آقای پوتین این موضوع پیگیری شود.

آقای لاریجانی یک مسیر دو ماهه را پیگیری کردند [که پاسخ از طریق پوتین ارسال شود]و در نهایت به نقطه‌ای رسید که می‌شد پایان این مرحله از جنگ را اعلام کرد و از مرحله نه جنگ نه صلح عبور کرد، اما ماجرای دی‌ماه رقم خورد.

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علی صدری نیا شهید لاریجانی پوتین ایران اسرائیل
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