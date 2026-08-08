دبیر شعام: تا آمریکا رفتارش را تصحیح نکند، تنگه هرمز باز نخواهد شد. شورای عالی امنیت ملی هرگز کوتاه نخواهد آمد؛ چه در جنگ و چه در مذاکره.

به گزارش تابناک؛ دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی با تبریک روز خبرنگار اعلام کرد:

تا آمریکا رفتارش را تصحیح نکند، تنگه هرمز باز نمی‌شود، تصحیح رفتار یعنی: ۱- ایران را هرگز و با هیچ زبانی تهدید و به مقدسات این ملت توهین نکند.

۲- به جنگ و تجاوز علیه ایران و متحدان ایران در لبنان، فلسطین، یمن و عراق برای همیشه پایان دهد.

۳- محاصره دریایی را بردارد و نیرو‌های نظامی دریایی و هوایی) خود را از پیرامون ایران خارج کند.

۴- خسارت‌های دو جنگ تجاوزکارانه و تحمیلی به ایران را بی کم و کاست بپردازد.

۵- تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی علیه ملت ایران را بردارد ۶- دارائی‌های مسدود شده و دزدیده شده مردم ایران را بی قید و شرط آزاد کند.

این‌ها مطالبات مردم مبعوث شده ایران است که در یکصد و شصت روز حضور بی امان در میدان و خیابان آن را فریاد زده‌اند شورای عالی امنیت ملی هرگز کوتاه نخواهد آمد؛ چه در جنگ و چه در مذاکره.