حادثه هولناک در پاساژ علاءالدین
به زگارش تابناک به نقل از نورنیوز؛ سخنگوی اورژانس تهران از مصدومیت ۹ نفر بر اثر سقوط آسانسور در پاساژ علاءالدین واقع در خیابان جمهوری تهران خبر داد.
این حادثه ساعت ۲۰:۰۱ شب گذشته در محدوده خیابان جمهوری و تقاطع خیابان حافظ رخ داد و بلافاصله نیروهای امدادی برای نجات افراد گرفتار در محل حاضر شدند.
جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران، درباره جزئیات این حادثه گفت: محل حادثه ساختمانی شش طبقه و تجاری با کاربری خرید و فروش تلفن همراه بوده است.
به گفته او، کابین آسانسور از طبقات بالایی ساختمان به طبقه منفی سه سقوط کرده بود و ۹ مرد داخل کابین گرفتار شده بودند.
نیروهای آتشنشانی پس از حضور در محل، عملیات نجات افراد گرفتار را آغاز کردند و موفق شدند سرنشینان آسانسور را از کابین خارج کنند.
۶ مصدوم به بیمارستان منتقل شدند
بر اساس گزارشهای منتشرشده، هر ۹ سرنشین آسانسور در جریان این حادثه مصدوم شدند. از میان آنها، ۶ نفر آسیبدیدگی شدیدتری داشتند و سه نفر دیگر با جراحات و آسیبهای کمتر مواجه شدند.
پس از خارج کردن افراد از کابین، مصدومان به عوامل اورژانس تحویل داده شدند. در ادامه، ۶ نفر برای دریافت خدمات درمانی بیشتر به مراکز درمانی منتقل شدند و سه نفر دیگر به صورت سرپایی تحت درمان قرار گرفتند.
اعزام آمبولانس و موتورلانس به محل حادثه
پیمان صابریان، رئیس مرکز اورژانس تهران نیز اعلام کرد که برای امدادرسانی به این حادثه، پنج دستگاه آمبولانس و یک دستگاه موتورلانس به محل اعزام شدند.
نیروهای اورژانس پس از حضور در محل، اقدامات اولیه درمانی را برای مصدومان انجام دادند و افراد نیازمند به مراقبت بیشتر به مراکز درمانی منتقل شدند.
عملیات ایمنسازی پاساژ علاءالدین
پس از پایان عملیات نجات، نیروهای آتشنشانی اقدامات لازم برای ایمنسازی محل حادثه را در دستور کار قرار دادند.
بر اساس گزارش منتشرشده، عملیات ایمنسازی محل در حال انجام بود و نیروهای امدادی تا پایان عملیات در محل حضور داشتند.
علت دقیق سقوط آسانسور در این گزارش اعلام نشده است و درباره دلیل وقوع حادثه، جزئیات بیشتری منتشر نشده است.