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تابناک گزارش می دهد

تکرار کابوس ایران‌خودرو در سایپا/ دولت درس‌های تلخ گذشته را فراموش کرده است؟

«قیمت‌های نجومی و کیفیت افت‌کرده؛ این‌ها تنها دستاوردهای احتمالی از یک خصوصی‌سازی غیرشفاف در صنعت خودرو است بنابراین وقتی غول‌های رانتی جایگزین دولت می‌شوند و قطعه‌سازان کوچک را می‌بلعند، رقابت می‌میرد و تنها یک انحصار باقی می‌ماند .
کد خبر: ۱۳۸۸۷۹۷
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1671 بازدید
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۱۷
تولید شاهین

دولت مدعی مبارزه با رانت‌خواران است، اما در پشت پرده‌ی واگذاری صنایع بزرگ، بازی جدیدی در جریان است؛ بازی‌ای که در آن مالکیت از دست دولت به دست صاحبان بزرگ‌ترین پرونده‌های اقتصادی منتقل می‌شود.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، دولت مدعی است که در مسیر واگذاری واقعی و مبارزه با رانت‌خواران است؛ اما واقعیت موجود در صنعت خودرو، حکایت دیگری دارد و روایت رسمی حکایت از «مقاومت‌های گروه‌های منفعت‌طلب» دارد که مانع از خصوصی‌سازی می‌شوند، اما نگاهی به پشت پرده این واگذاری‌ها، نشان‌دهنده یک بحران عمیق‌تر است.

برخلاف ادعای ایجاد بازار آزاد، فرآیند واگذاری شرکت‌های بزرگ، در حال تبدیل شدن به ابزاری برای ایجاد انحصار عمودی است.

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وقتی شرکت‌های بزرگ بدون شفافیت و برخلاف آرای شورای رقابت واگذار می‌شوند، قطعه‌سازان کوچک و مستعد از چرخه حذف شده و تنها غول‌های وابسته به رانت باقی می‌مانند و نتیجه چیزی جز قیمت‌های نجومی، کیفیت پایین و حذف تدریجی رقابت نیست. 

دولت اما مشکلات مدیریتی و کارآمدی شرکت‌های بازگشت‌یافته را توجیه می‌کند؛ اما سوال اصلی اینجاست که آیا تجربه‌ی شکست‌خورده ایران‌خودرو، درس عبرتی برای خصوصی‌سازی سایپا نشد؟ 

واگذاری بدون مزایده شفاف، به معنای واقعی خصوصی‌سازی نیست، بلکه به معنای انتقال مالکیت از دست دولت به دست صاحبان بزرگ پرونده‌های اقتصادی است. 

تجربه ایران‌خودرو، درس عبرتی شد که به نظر می‌رسد دولت آن را نادیده گرفته است و آنچه در ایران‌خودرو رخ داد، نه یک خصوصی‌سازی واقعی، بلکه یک «تغییر پوشش» بود؛ جایی که بدون برگزاری مزایده‌های شفاف و با نقض آرای شورای رقابت، مالکیت به سمت گروه‌هایی رفت که خود بزرگ‌ترین صاحب پرونده‌های اقتصادی هستند. 

اکنون با صحبت از خصوصی‌سازی سایپا، این نگرانی عمیق شده است که قرار نیست شاهد یک بازگشت به رقابت باشیم، بلکه شاهد شکل‌گیری یک «انحصار » باشیم.

 در این روش، یک نهاد قدرتمند نه تنها در تولید، بلکه در زنجیره تأمین نیز تسلط می‌یابد و با حذف تدریجی قطعه‌سازان کوچک و متوسط، تولید را در انحصار خود می‌گیرد که نتیجه‌ی این بازی، چیزی جز افزایش قیمت نهایی برای مصرف‌کننده و افت کیفیت محصولات نخواهد بود.

از دیدگاه منتقدان، واگذاری صنایع بدون اصلاح قوانین مالکیت و بدون ایجاد بستری که در آن «رقابت» معنا داشته باشد، تنها به معنای انتقال رانت از دولت به بخش خصوصی متمرکز است بنابراین اگر قرار باشد قوانین زیر پا گذاشته شود و رای شورای رقابت نادیده گرفته شود، خصوصی‌سازی سایپا به جای «توسعه صنعت»، به «تثبیت انحصار» منجر خواهد شد.

به گزارش تابناک، به نظر می رسد  اگر خصوصی‌سازی سایپا با همان منطق ایران‌خودرو و بدون رعایت دقیق اصول شفافیت و حمایت از قطعه‌سازان کوچک پیش برود، تنها دستاورد دولت، ایجاد یک غول اقتصادی جدید خواهد بود که نه تنها پاسخگوی بازار نیست، بلکه هزینه‌ی سنگین آن را بر دوش مردم خواهد گذاشت.

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برچسب ها
واگذاری سایپا خصوصی‌سازی سایپا انتقال مالکیت از سایپا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۷
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
16
2
پاسخ
تابناک به شدت تابلوعه که داری خصوصی سازی رو میکوبی. اولا ایران خودرو خصوصی شده رو با صورتهای مالی و تیراژ تولید با سایپای دولتی مقایسه کن بعد بگو کدوم بهتر عمل کردن ثانیا توی تمام دنیا ثابت شده که بخش خصوصی از دولتی بهتر عمل می کنه بعد تو تریپه احمدی نژادی برداشتی می خوای مخالفشو ثابت کنی؟ ثالثا یه نظر سنجی بکن ببین مردم ترجیح میدن خودرو ساخت ایران خودرو سوار بشن یا سایپا
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
اگه من رو جزئی از مردم حساب کنید نه حاضرم از ایران خودرو ماشین بخرم و نه از سایپا
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
اصل رقابت اجازه نمی ده یک قطعه ساز خودرو ساز را بخرد . شما می گی صورت مالی سایپا بدتره دقیقا به علت عدم تحویل قطعه مالک ایرانخودرو به سایپا است. شاهین خودروی برتر و رقابتی در مقابل خودروهای ایرانخودرو هدف اصلی بود . با عدم تحویل قطعات این خودرو وضعیت مالی سایپا دو برابر بدتر شد چون تعداد زیادی خودروی ناقص در کارخانه مانده که قطعه سازان آنها هم پول خود را طلب می کنند ولی به علت عدم امکان تحویل سایپا به مرز نابودی رسیده. صنعت خودرو سازی ایران جنگلی بیش نیست و شورای رقابت و وزارت صمت هم عروسکان مالک ایران خودرو هستند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
با تعرفه بالای واردات هیچ صنعتی رشد نمیکند، دلیلی هم برای رشد کردن نمی بیند
وقتی مشتری‌ها صف کشیدن چرا برای بهتر شدن هزینه کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
5
پاسخ
مگه بر اساس برنامه هفتم قرار نبود صندوقها از بنگاه داری ظرف دوسال اول برنامه خارج شوند چه اقدامی انجام شده است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
سعیدی مدیر عامل شستا که مهمترین برنامه اشو خروج از بنگاه داری اعلام کرده بود ازش سوال کنید چه کاری کرده است و چرا سازمان تامین اجتماعی پیگیری نمی کند مگه قانون گذار از تامین اجتماعی پیگیری نمی کنه
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
1
10
پاسخ
چرا نمیخواهید بپذیرید خودروساز یعنی دولت و برنامه این دولت ازابتدا مشخص است ایجادگرانی وتورم حالا دنبال ایجاد چه لحظه ای هستند؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
هنوزداره کامنت مرابررسی میکنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
1
3
پاسخ
بهترین روش واگذاری این هست که شرکتها جدا جدا برنامه ریزی و در اتاق بازرگانی در معرض فروش پارلمان بخش خصوصی قرار گیرد و خریدار از نظر اهلیت مورد تایید هیات رییسه اتاق بازرگانی قرار بگیرد تا خصوصی سازی واقعی انجام شود و خریدار در اون حوزه و صنعت تخصص داشته و بنیه مالی کافی داشته باشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
3
پاسخ
از دولت بگیرید
و واردات رو با تعرفه صفر درصد آزاد کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
3
پاسخ
تنها راه برای قیمت مناسب ، مصرف بنزین بهینه ، ایمنی
و تولید باکیفیت رقابت است ، رقابت است رقابت با خودرو خارجی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
0
پاسخ
فقط بگم که بدخوابی برای ایرانخودرو دیده شده. فکر نکنم اثری ازش بمونه.
پاسخ ها
بی نام
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
انشاله نابود یشه همین طور که چقدز مردم جان و مال شون را به هدر دادن و کسی پاسخگو نیسا
Mhd
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
2
پاسخ
اینهم از صنعت خودروسازی ما.گنجشک رو رنگ می‌کنن جای قناری می‌فروشند‌.فقط خدا می‌دونه تو این خصوص سازی سوری دولت چقدر کارگر بیکار میشن،چقدر قطعه ساز به مرز ورشکستگی می‌رسند،چقدر سرمایه ملی حیف و میل میشن.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
3
3
پاسخ
هدف این دولت نابودی اقتصاد مردم تا به هدفش نرسه ول کن نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
1
پاسخ
حالا که اروپایی ها نمی تونن بیان سرمایه گذاری کنن سهام سایپا رو بدین به همین برداران چینی چانگان دانگ فنگ جیلی و ... حداقل خودرو چینی به روز تولید بشه. قطعاتشم گیر بیاد.
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