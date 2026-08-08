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پزشکیان در پاسخ به تابناک:

دولت هر روز با یک بحران مواجه است / هر کس می‌تواند این گوی و این میدان!

رئیس‌جمهور در پاسخ به سؤال خبرنگار «تابناک» درباره مقایسه عملکرد دولت چهاردهم با دولت قبل، با اشاره به ترور اسماعیل هنیه در نخستین روز آغاز مسئولیتش و تداوم بحران‌ها و فشارهای امنیتی، تأکید کرد که وضعیت گرانی و ارز «اصلاً قابل قبول نیست» و گفت: «این گوی و این میدان»؛ منتقدانی که راهکاری برای حل مشکلات دارند، وارد میدان شوند.
کد خبر: ۱۳۸۸۷۹۵
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6219 بازدید
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۳۴

از روز اول دولت هر روز با یک بحران مواجه بودیم / هر کس می‌تواند این گوی و این میدان!

مسعود پزشکیان رئیس جمهور امروز ۱۷ مرداد به مناسبت روز خبرنگار در نشست خبری با اصحاب رسانه، در پاسخ به سؤال خبرنگار تابناک، درباره مقایسه عملکرد دولت چهاردهم با دولت قبل بر اساس شاخص‌ها و نمودارها با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط و اقتضائات حاکم بر کشور در ارزیابی عملکرد دولت‌ها، اظهار کرد: همه شما می‌دانید جنگ یعنی چه. همین که تا حالا نتوانستند ما را ساقط کنند، یعنی هستیم و با قدرت هستیم.

وی با تأکید بر اینکه هرگونه مقایسه عملکردی باید مبتنی بر شناخت دقیق شرایط و متغیرهای مؤثر بر عملکرد دولت‌ها باشد، افزود: وقتی می‌خواهیم مقایسه کنیم، باید ببینیم چه چیزی را با چه چیزی مقایسه می‌کنیم. از روزی که بنده مسئولیت را به عهده گرفتم، هر روز با یک مشکل مواجه بودیم. روز اول، برادر عزیزمان، اسماعیل هنیه، را شهید کردند و این مسائل ادامه پیدا کرد و اکنون نیز در این شرایط قرار داریم.

پزشکیان با اشاره به مجموعه حوادث و فشارهایی که طی این مدت بر کشور تحمیل شده است، خاطرنشان کرد: هر کدام از این حوادث می‌توانست یک کشور یا یک سیستم را ساقط کند. اینکه تا امروز در روند خدمات اجتماعی با مشکل مواجه نشده‌ایم، به دلیل تلاش همه مدیران و مجموعه نظام و سیستمی است که در حال فعالیت و خدمت‌رسانی است.

وضعیت گرانی قابل قبول نیست

وی با اشاره به تشدید فشارها و پیچیده‌تر شدن مسائل اقتصادی، وضعیت موجود در حوزه گرانی و ارز را نامناسب و غیرقابل قبول توصیف کرد و گفت: وقتی روزبه‌روز این فشارها افزایش پیدا می‌کند و به جای حل قضیه، پیچیده‌تر می‌شود، طبیعتاً بنده الان اعلام می‌کنم وضعیت ما از نظر گرانی اصلاً قابل قبول هم نیست .

رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت تبدیل نقدها و ادعاهای سیاسی به مسئولیت‌پذیری عملی و مشارکت در حل مسائل کشور، خطاب به منتقدان و مدعیان ارائه راهکار، اظهار کرد: کسانی که کنار گود می‌ایستند و مدعی می‌شوند که می‌شود کاری کرد، این گوی و این میدان. ما سیاسی‌کاری نکردیم. امروز برادرم آقای زاکانی که در انتخابات رقیب ما بود امروز در دولت با ایشان همکاری می‌کنیم و ایشان خیلی خوب همکاری می‌کند. آقای دکتر قالیباف نیز کاندیدای ریاست‌جمهوری بود و اکنون بهترین همکاری را با ما دارد. همه کسانی که در انتخابات ریاست‌جمهوری کاندیدا بودند و می‌خواستند کاری انجام دهند را دعوت کردیم و گفتیم بیایید بخشی از مشکل را حل کنید.

ایران متعلق به همه ایرانیان است

پزشکیان با اشاره به اینکه پذیرش مسئولیت اجرایی و مواجهه مستقیم با مسائل کشور با ارائه راهکار از بیرون متفاوت است، ادامه داد: خدای متعال در قرآن کریم می فرماید ممکن است مالتان را از دست بدهید، ممکن است جانتان را از دست بدهید، ممکن است خوف و ترس باشد و ممکن است معیشتتان به مشکل بر بخورد. می‌جنگی و همه اینها وجود دارد؛ هم بجنگی و هم بگویی همه اینها را می‌خواهم، میسر نیست.

رئیس جمهور در ادامه با تأکید بر ضرورت تقویت همبستگی ملی و پرهیز از هرگونه مرزبندی قومی، جغرافیایی و هویتی، گفت: ایران متعلق به همه است. ترک و کرد و لر و عرب و عجم و بلوچ. اگر الان ایران مانده، به خاطر این است که همه برای دفاع از وطن تحمل کردند، در میدان بودند و همراهی کردند.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳۴
ناشناس
|
Germany
|
۱۶:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
2
22
پاسخ
هر کس می‌تواند این گوی و این میدان
دکتر مزاح میفرمایند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
اگر قراره دیگران تصمیم گیری کنند برای چی رئیس جمهور شدی؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
من میتونم کجا بایستی بیایم
حمیذ
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
0
16
پاسخ
کدام گوی و کدام میدان؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
16
7
پاسخ
یارانه حامل های انرژی را طی چهارسال حذف کنید مطمئن باشید تمام مشکلات اقتصادی کشور حل میشود
این حرف بنده نیست، پنج دهه است که تمام کارشناسان اقتصادی داخلی و بین المللی دارن اینو میگن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
کارشناسانن مملکت رو به این روز انداختن
مرتضی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
5
16
پاسخ
اقای پزشکیان نکنه تصمیمات غلط هم مقصرش جنگ هست. اینکه ارز ترجیحی حذف شد دلیلش چه بود. شما همینو توضیح بده چون مردم فقط یه چیزی فهمیدن. رانت از یکی به بعدی منتقل شد و این وسط مردم تورم چند صد درصدی رو تحمل کردند. کجاست این پولی که گفتید به جیب مردم برمیگرده؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
4
16
پاسخ
مدیریت تهران رو بدین به شهرداری لطفا، این همه وزرات خونه عریض و طویل دارین و این همه حقوق بگیر و مدعی
هر روز هم میگه هر کس میتونه بیاد جلو، خوب برادر تو رفتی جلو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
0
23
پاسخ
دکتر پزشکیان در رقابت انتخابات ریاست جمهوری : برنامه ای برای اداره کشور ندارم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
4
13
پاسخ
این اقا هم بلد نیست که حرف بزند
کدام کوی و میدان مگر خانهذخاله است ایشان چه اختیاری دارد که کار و وظیفه خودش که منتخب مردم است بخواهد بدیگری واگذار کند
بی نام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
12
18
پاسخ
اقای پزشکیان بنده خدا وقتی سیاست خارجی ما هر روز درگیری داره اخه چطور میتونه اوضاع اقتصادی را اوکی کنه یکم هم انصاف بد نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
5
19
پاسخ
آقای رئیس جمهور شما استعفا دهید بروید تاکسی بتواند بیایید کارکنه نمیشود هر وقت از شما سئوال شد فرافکنی کنی وبا زبان تهدید بگی هرکس میتواند بیاد کارکنه تا زمانی که آن جایگاه را شما اشغال کردی کسی نمیتواند بیاد شما بسلامت حتما کسی هست که بیاد خسته نباشید
علی
|
Germany
|
۱۷:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
8
21
پاسخ
خیلی ها میتونن اگه شما کنار بری اونا وارد میدان میشن اول شما لطف کن تشریف ببر بعدش همه چی درست میشه
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